São Paulo x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

O São Paulo enfrenta o Cruzeiro, neste domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após resultados negativos na Libertadores e na Sul-Americana no meio da semana, as duas equipes precisam mudar a chave e buscar a recuperação em outra competição. A bola rola no Morumbis, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir o cotejo, a partir de 16h. A equipe que acompanha a peleja é a seguinte: craque da locução, João Delfino narra o encontro entre paulistas e mineiros. Cleiton Santos, com seu vasto conhecimento de futebol, veste as chuteiras e fica nos comentários. O intrépido André Bachá pede passagem na reportagem e traz informações do embate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.