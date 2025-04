Fortaleza x Internacional, AO VIVO, pela Voz do Esporte, às 18h30

Fortaleza e Internacional estão prontos para duelar no Castelão - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Neste domingo (13), às 20h, na Arena Castelão, o Internacional encara o Fortaleza pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado pode ir a campo com um time alternativo pela maratona desgastante de partidas. Mesmo ainda em um momento inicial da competição, o embate terá um caráter decisivo. Afinal, está em disputa a manutenção da liderança do torneio.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o duelo., ao vivo, a partir de 18h30. Ricardo Froede narra a peleja, com Figueiredo Júnior nos comentários e Will Ferreira na reportagem.

