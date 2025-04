Atlético-MG x Vitória, AO VIVO, pela Voz do Esporte, às 19h

Neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, o Atlético-MG recebe o Vitória. O duelo é pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se encontram na parte de baixo da tabela. Enquanto o Rubro-Negro está na lanterna, sem somar pontos até o momento, o Galo está na vice-lanterna, com apenas um ponto. Confira as principais informações do duelo.

A Voz do Esporte vai transmitir o encontro, a partir de 19h. Cesar Tavares narra o jogo. Pedro Fut comenta e Raphael Almeida completa a equipe na reportagem.



