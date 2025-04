F1: Piastri vence GP do Bahrein e aperta briga pela liderança do mundial

Piastri cruzou a linha de chegada em primeiro pela segunda vez do ano e apertou a briga com Norris pela liderança do campeonato de pilotos da F1 - (crédito: AFP)

Temos uma disputa boa pela liderança do mundial de pilotos da Fórmula 1! Na melhor corrida da temporada, Oscar Piastri dominou de ponta a ponta e venceu o Grande Prêmio do Bahrein, neste domingo (13/4), em Sakhir, para apertar a briga do campeonato. O australiano da McLaren se tornou o primeiro a subir no lugar mais alto do pódio pela segunda vez no ano, na frente de George Russell, da Mercedes, e do companheiro Lando Norris, que completaram o top-3. Gabriel Bortoleto passou despercebido e terminou em 19º.

Foi a segunda conquista de Piastri no ano, junto do triunfo na China, e o quarto da carreira. Ele por pouco não assumiu a dianteira do mundial, com 74 pontos, mas a ultrapassagem de Norris sobre Charles Leclerc, da Ferrari, nas voltas finais manteve o britânico na frente, com 77.

"Foi um resultado muito bom aqui, um final de semana maravilhoso que começou muito bem na classificação. Eu tinha que terminar o trabalho hoje, só posso agradecer à equipe pelo carro que deram para nós. Estou muito orgulhoso, é uma corrida muito importante para nós da McLaren”, disse Piastri.

Mesmo com um problema eletrônico no carro, Russell foi um dos destaques da corrida e manteve o segundo lugar apesar da pressão de Norris. Além dele, os aplausos também são para Pierre Gasly, que colocou a Alpine em 7º para somar os primeiros pontos da equipe no ano. A zona de pontuação ainda teve Lewis Hamilton (5º), Max Verstappen (6º), Esteban Ocon (8º), Yuki Tsunoda (9º) e Oliver Bearman (10º).

Único representante do Brasil no grid, Gabriel Bortoleto não conseguiu um bom desempenho, ficou atrás do companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg, e só não terminou em último em razão do abandono de Carlos Sainz, da Williams.

Após a quarta etapa da temporada, a Fórmula 1 retorna já na próxima semana para o Grande Prêmio da China, em 20 de abril, no Circuito de Jeddah. A largada será às 14h e encerra a rodada tripla de abril.

A corrida

Piastri largou bem quando as luzes se apagaram e manteve a liderança, mas quem foi ainda melhor foi Norris, que saltou três posições e assumiu a terceira colocação. O problema para o britânico da McLaren foi estar fora de posição no box durante a largada, o que resultou em uma punição de 5 segundos.

O grid se bagunçou quando os pilotos começaram a ir aos boxes para trocar de pneus pela primeira vez na corrida, mas, depois de todos realizaram os pit stops, a ordem continuou com Piastri na frente. Com compostos novos, foi a vez da Ferrari sorrir. Enquanto Hamilton escalava o pelotão e empilhava ultrapassagens até o quinto lugar, Leclerc passou Norris e subiu para terceiro.

Longe das primeiras posições, Verstappen travou uma briga a parte com os pit stops da Red Bull. O tetracampeão fez duas paradas demoradas e despencou para último. O que ajudou o holandês foi a entrada do carro de segurança para a limpeza de dejetos na pista após um toque entre Sainz e Tsunoda.

Com o ritmo mais lento, a maioria dos pilotos aproveitou para fazer uma nova parada. Na saída do safety car, Russell tentou atacar Piastri, mas o australiano manteve a liderança. A emoção ficou na briga logo atrás, entre Leclerc, Hamilton e Norris roda a roda por um lugar no pódio.

Mesmo depois de ficar para trás na disputa contra as Ferraris, o britânico da McLaren logo se recuperou, passou Hamilton e, após muitas tentativas, também passou Leclerc. Ele conseguiu até pressionar Russell, com problemas eletrônicos no carro, mas o piloto da Mercedes conseguiu manter a posição e cruzou em segundo, atrás apenas do vencedor Piastri.

Resultado final

1. Piastri (McLaren)

2. Russell (Mercedes)

3. Norris (McLaren)

4. Leclerc (Ferrari)

5. Hamilton (Ferrari)

6. Verstappen (Red Bull)

7. Gasly (Alpine)

8. Ocon (Haas)

9. Tsunoda (Red Bull)

10. Bearman (Haas)

11. Antonelli (Mercedes)

12. Albon (Williams)

13. Doohan (Alpine)

14. Hulkenberg (Sauber)

15. Hadjar (RB)

16. Alonso (Aston Martin)

17. Lawson (RB)

18. Stroll (Aston Martin)

19. Bortoleto (Sauber)

20. Sainz (Williams)