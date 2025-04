Brasileirão Feminino: Real Brasília bate o Bragantino de virada

Camisa 10 do Real Brasília, Maiara Santos iniciou a reação do time do DF - (crédito: Júlio César Silva/Real Brasília)

A tarde deste domingo (13/4) trouxe para o Real Brasília três pontos importantes no Brasileirão Feminino. Com virada no placar, as Leoas do Planalto triunfaram diante do Red Bull Bragantino por 2 x 1 e conquistaram a segunda vitória após quatro rodadas na competição. Os gols de Maiara e Dani Silva foram o motivo da festa na arquibancada do estádio Defelê. Pelo lado das paulistas, a atacante argentina Paulina abriu o placar do jogo.

Essa foi a terceira vez que as equipes se enfrentaram em competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Até então, o retrospecto era de uma vitória para cada lado. Com o placar positivo, o Real Brasília fica na vantagem dos confrontos contra o clube paulista. A equipe do Distrito Federal volta a campo na próxima quarta-feira (16/4), às 15h, contra o Bahia, no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana (BA). No mesmo dia, o Bragantino visita o Juventude, às 16h.

A reação do Real Brasília contra o Bragantino foi recompensada com a entrada na zona de classificação às quartas de final. O regulamento prevê que os oito times mais bem colocados avancem ao mata-mata. Com seis pontos somados de 12 disputados, o time da capital federal é o oitavo. A equipe paulista aparece na nona posição, com cinco.

O Real Brasília apostou nas laterais como alas para chegar melhor ao ataque, enquanto o Red Bull Bragantino firmava a marcação pressão em campo, dificultando a saída de bola das donas da casa. Aos 15 minutos, Manu dominou de longe e quase surpreendeu a goleira Thalya. Aos 35, as paulistas largaram na frente após cabeceio de Paulina.

O time do DF reagiu no primeiro minuto do segundo tempo, em chute preciso de Maiara. Confiantes, as Leoas viraram após arremate certeiro da atacante Dani Silva.

Ficha técnica

Série A1 do Campeonato Brasileiro

Real Brasília 2 x 1 Red Bull Bragantino

Local: Estádio Defelê, Vila Planalto

Árbitro: Jenifer Alves de Freitas

Real Brasília

Taina; Laine (Hillary), Luciana, Petra e Renata Rosa (De La Torre); Baião, Ju Morais e Pity; Manu (Giovana), Maiara (Katyelle) e Dani Silva. Técnico: Dedê Ramos

Gols: Maiara e Dani Silva

Cartões amarelos: Petra, Maiara, Dedê Ramos e Hillary



Red Bull Bragantino

Thalya; Géssica, Stella, Débora (Laura Valverde) e Carol Tavares; Tamires (Dos Santos), Ana Carla (Isa Rangel) e Catalina (Brenda Pinheiro); Jane (Vivian), Thayslane e Paulina. Técnico: Humberto Simão.

Gol: Paulina

Cartão amarelo: Stella

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini