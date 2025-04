Autor dos gols do Flamengo, Arrascaeta comemora nova marca pela equipe

Arrascaeta marcou dois gols na vitória do Flamengo em cima do Grêmio - (crédito: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0 neste domingo (13), na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, eleito o craque do jogo – e autor dos gols, chegou a 78 bolas na rede pela equipe, sendo o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Rubro-Negro.

“Feliz, feliz por ajudar, ajudar o time. Sim, feliz. Acho que fizemos um grande jogo. Vamos voltar muito felizes para casa. Fico muito feliz por continuar ajudando meus companheiros e ficar na história desse grande clube”, disse.

O uruguaio balançou as redes logo aos três minutos de jogo. No primeiro contra-ataque do Rubro-Negro na partida, Michael deu um passe no meio da defesa adversária, Edenílson chegou a tirar, mas sobrou pra Arrascaeta sozinhho, que driblou o goleiro e marcou o primeiro gol do jogo. O segundo foi na etapa final, aos 23 minutos, ele recebeu passe do Everton Cebolinha, correu até a entrada da área e finalizou sem chances para Thiago Volpi.

Dessa forma, com o resultado, o Flamengo chegou a sete pontos na competição e está na segunda colocação. No próximo confronto, portanto, enfrenta o Juventude, no Maracanã, na próxima quarta-feira (16), às 21h30, pela quarta rodada do Brasileirão.

