Filipe Luís exalta Arrascaeta após vitória do Flamengo: ‘?? especial’

O técnico Filipe Luís exaltou Arrascaeta após a vitória do Flamengo por 2 a 0 em cima do Grêmio neste domingo (13), na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O meia uruguaio marcou os dois gols.

“Falei outro dia que nem tudo foi um desastre (contra o Central Córdoba). Uma das coisas positivas foi o Arrascaeta, que jogou bem, porém não foi nossa noite. Mas hoje, sim. É um desses jogadores que temos que aproveitar enquanto estão aqui. É um jogador especial, é diferente, faz a diferença, é um jogador que escolheu passar os melhores anos da carreira dele no futebol brasileiro, e temos que valorizar muito. Vão vir momentos ruins e cobranças, mas são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fizeram o que Arrascaeta faz”, disse.

Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Arrascaeta. O primeiro saiu logo aos três minutos da partida, no primeiro contra-ataque da equipe. Michael deu um passe no meio da defesa adversária, Edenílson chegou a tirar, mas sobrou pra Arrascaeta sozinhho, que driblou o goleiro e balançou às redes para a equipe carioca. O segundo, já na etapa final, aos 23 minutos. O uruguaio recebeu passe do Everton Cebolinha, correu até a entrada da área e finalizou sem chances para Thiago Volpi.

Filipe Luís analisa partida

O treinador ainda fez elogios a equipe, que veio de uma derrota em casa pela Libertadores. Assim, Filipe reforçou que os jogadores são grandes e não se abateram com o resultado negativo no último confronto.

“Foi uma dessas vitórias que a gente vê que esses jogadores são grandes. Depois de uma derrota em casa muito dolorosa para nós e os torcedores. Mas temos que entender que essas derrotas fazem parte do futebol. Depois da derrota, os jogadores não são os piores do mundo, tem que trocar todo mundo e, nem hoje, depois da vitória, são os melhores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar. Depois da derrota, é normal que o time perdesse a confiança, mas o que se viu foi o contrário. Desde os primeiros minutos, os jogadores dominando bolas difíceis, tentando botar a bola no chão a todo momento e achando passes difíceis. Os domínios sempre orientados, segundo o que o jogo pedia”, afirmou.

Dessa forma, com o resultado, o Flamengo chegou a sete pontos na competição e está na segunda colocação. O próximo compromisso, portanto, é contra o Juventude, no Maracanã, na próxima quarta-feira (16), às 21h30, pela quarta rodada do Brasileirão.

