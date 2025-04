Fluminense marca no fim e vence o Santos no retorno de Neymar

Fluminense marcou no fim e ficou com a vitória - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

No esperado retorno de Neymar aos gramados, o Fluminense voltou a marcar no final e conquistar a vitória. Na noite deste domingo (13), o Tricolor bateu o Santos por 1 a 0, com um gol de Samuel Xavier nos acréscimos.

Com o resultado, Tricolor subiu para seis pontos e ocupa a 5ª posição na tabela. Já o Peixe soma apenas um ponto e permanece na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Fluminense vai até São Paulo, encarar o Corinthians na quarta-feira (16), às 19h30, em Itaquera. No mesmo dia, só que às 21h30, o Santos recebe o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro.

Tricolor é melhor, mas não cria

A partida começou com o Fluminense melhor. Apesar do domínio tricolor, as oportunidades foram escassas. A grande oportunidade veio em uma cobrança de falta de Arias, que mandou por cima do gol.

Por outro lado, o Santos não conseguiu finalizar na primeira etapa. Já o Fluminense teve uma grande chance com Germán Cano, que subiu sozinho na área, mas mandou torto pela linha de fundo.

Fluminense marca no fim de novo e vence

Neymar veio para o jogo na segunda etapa, mas a pressão ainda era do Fluminense. A primeira grande oportunidade veio com Bernal, que arriscou de fora da área e assustou o gol de Fábio. O Peixe teve a primeira oportunidade nos pés do ídolo, que fez boa jogada pela esquerda e chutou fraco para defesa de Fábio.

As chances seguiram sendo remotas ao longo da partida. O Fluminense era melhor, mas pouco conseguiu assustar o gol alvinegro. Na última chegada mais perigosa, Keno arriscou de fora da área e Gabriel Brazão encaixou sem dificuldades. Quando o empate parecia consumado, Samuel Xavier arriscou um cruzamento na área, a bola desviou em Escobar e morreu na rede, para decretar a vitória Tricolor.

Fluminense 1 x 0 Santos

Campeonato Brasileiro – 3ª rodada

Data e horário: 13/04/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gol: Samuel Xavier, 51’/2ºT (1-0)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Bernal, intervalo), Martinelli (Thiago Santos, 43’/2ºT) e Lima (Ganso, 23’/2ºT); Arias, Canobbio (Keno, 23’/2ºT) e Germán Cano (Everaldo, 40’/2ºT) . Técnico: Renato Gaúcho

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Gabriel Bontempo, 23’/2ºT), Thaciano (Soteldo, intervalo) (Gabriel Veron, 29’/2ºT) e Rollheiser (Neymar, intervalo); Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington, intervalo). Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: Germán Cano e Bernal (FFC); Zé Ivaldo, João Paulo, Neymar e Léo Godoy (SFC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.