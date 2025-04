Samuel Xavier, do Fluminense, explica discussão com Neymar: ‘Cada um tem sua estratégia’

O confronto entre Fluminense e Santos, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro marcou um duelo particular em campo. De um lado, o lateral-direito Samuel Xavier, que marcou o gol da vitória tricolor por 1 a 0 e, do outro, Neymar, que voltou de lesão e atuou durante todo o segundo tempo. No fim do jogo, o atleta tricolor arriscou a finalização e estufou a rede do goleiro Gabriel Brazão.

Dentro das quatro linhas, a marcação gerou estresse e desentendimentos entre os dois. Assim, o atacante do Peixe chegou a receber um cartão amarelo e colocar o dedo na cara do lateral tricolor.

“Não dá para falar (o que Neymar disse a ele) porque o horário não permite (risos). É coisa de jogo, lá dentro está todo mundo querendo vencer, cada um defendendo seu clube. Palavras assim… Só não pode ter agressão, isso aí já é falta de respeito. Mas cada um tem sua estratégia. Na hora que provoca um craque como o Neymar… Depois que ele levou amarelo ele ficou muito bravo, tanto que pegou a bola depois e foi para cima. São estratégias, que bom que hoje deu certo. É muito difícil marcar. Estou feliz de ter feito um grande jogo”, disse.

“Além da qualidade do Neymar, é difícil estudar um jogador como ele… Você pensa que ele vai driblar e ele dá um passe. Desarmando eu vibrei, mas em nenhum momento foi na cara dele, como desrespeito. Só que ele ficou mais bravo ainda (risos). Eu tenho que usar minhas estratégias, hoje deu certo. Ele pode achar que é desrespeito porque estava nervoso, mas não foi. Tenho que usar estratégias para tirá-lo do jogo. Se ele gostar do jogo ele fica confiante e é pior para a gente. Ainda sobrou essa promoção e eu fiz o gol”, completou.

Confronto antigo

Essa não foi a primeira vez que Samuel Xavier teve a tarefa de marcar Neymar. Em 2013, em um confronto entre Santos e São Caetano, o lateral comemorou muito um desarme no atacante. Além disso, o atacante deu um drible de corpo que fez com que o atleta que defendia as cores do Azulão caísse de costas no chão.

“Aquilo ali foi uma resenha que fizeram. Na verdade, editaram os lances. Primeiro ele deu o drible, depois eu desarmei ele e comemorei. Não o contrário. Não tem vingança nenhuma. É coisa de jogo, mas é claro que eu vou comemorar por desarmar o Neymar. É um jogador difícil de desarmar, um craque. Você vê vários jogadores na Europa tendo dificuldade. É o meu jeito: desarmar e comemorar com a minha torcida”, explicou o camisa 2 tricolor.

Por fim, o jogador reviveu seus bons momentos no Fluminense. Afinal, ele também foi o responsável por abrir o placar nos minutos finais do jogo de volta contra o Argentinos Juniors pela Libertadores de 2023. Então, encaminhou a classificação para as quartas contra o Olimpia.

