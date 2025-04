Ganso recebe Medalha Pedro Ernesto e título de cidadão honorário do Rio

Paulo Henrique Ganso com a Medalha Pedro Ernesto antes da vitória do Fluminense - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Antes do triunfo do Fluminense por 1 a 0 sobre o Santos, Paulo Henrique Ganso recebeu uma importante honraria no gramado do Maracanã, diante da torcida tricolor. Assim, o meia teve o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro e a Medalha Pedro Ernesto, maior comenda do poder legislativo da cidade, por sua contribuição ao esporte.

“Só tenho a agradecer a todo mundo que me recebeu aqui. Já são sete anos de Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho e espero que eu possa fazer muita gente feliz dentro de campo. Os cariocas sempre me receberam com muito carinho, respeito e cuidado”, disse o camisa 10 tricolor.

O vereador Carlo Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio, foi o responsável por entregar a medalha ao meio-campista. Além disso, estiveram presentes os vereadores Flávio Valle, Flávio Pato e Felipe Boró.

“São duas homenagens muito merecidas. O Ganso representa muito para o futebol brasileiro e, em especial, para o Rio de Janeiro. Ele escolheu vir para cá depois de voltar da Europa. O esporte representa inclusão social e ele é um exemplo de atleta e ser humano, que tem contribuído muito positivamente para o esporte do Rio”, afirmou Carlo Caiado.

Ganso chegou ao Fluminense em 2019. Desde então, se tornou ídolo com grandes atuações e títulos importantes. Entre eles, o da Libertadores 2023, Recopa 2024 e o bicampeonato do Carioca em 2022 e 2023. Por fim, até o momento, ele soma 269 partidas e 26 gols pelo clube carioca.

