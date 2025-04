Rony minimiza pressão no Atlético por primeira vitória no Brasileirão

Rony em ação pelo Galo diante do Vitória, no Mineirão - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Titular desde sua chegada ao Atlético em fevereiro deste ano, o atacante Rony minimizou o fato de a equipe ainda não ter vencido após três rodadas no Campeonato Brasileiro. Dos nove pontos disputados, o Galo soma dois. Apesar do empate por 2 a 2 com o Vitória, no Mineirão, no último domingo (13), o camisa 33 tranquilizou a torcida. Afinal, vê o time consciente do que precisa fazer para se recuperar na competição.

“São jogadores muito experientes e rodados, que sabem que quando as coisas começarem a acontecer, tudo melhora. Estamos jogando bem, criando. O difícil seria se não estivéssemos criando. Estamos no caminho certo e na hora certa as coisas vão começar a acontecer. Espero que já seja no próximo jogo”, iniciou.

“Quem está de fora acha que está tudo errado, mas cada um tem a confiança que as coisas vão se reverter. O Brasileiro é competitivo e a gente sabe que não tem mais time fraco. Sabemos também que os times que vierem jogar aqui vão explorar o contra-ataque, então não podemos em momento algum desligar do jogo. As coisas podem ser traiçoeiras para a gente, como hoje”, concluiu Rony.

Atlético terá missão indigesta na Vila

O Atlético buscará o primeiro triunfo nesta edição do Brasileirão na quarta-feira (16), quando enfrenta o Santos de Neymar, na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo vale pela quarta rodada.

