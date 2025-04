Pressionado no cargo, São Paulo garante Luis Zubeldía até o clássico contra o Santos

A pressão sobre o técnico Luis Zubeldía aumentou no São Paulo, principalmente após os empates contra o Alianza Lima, na Libertadores, e diante do Cruzeiro, no Brasileirão. Os jogos ocorreram no Morumbis, e o time tricolor cedeu o empate em ambos. Diante disso, a diretoria são-paulina decidiu manter a confiança no argentino. Pelo menos até o clássico contra o Santos, no domingo (20).

Antes, porém, o São Paulo enfrentará o Botafogo, atual campeão brasileiro. O jogo será na próxima quarta-feira (16), no Rio de Janeiro. Suspenso, Zubeldía não comandou a equipe à beira do campo contra o Cruzeiro — seu auxiliar, Maxi Cuberas, assumiu a função. Ainda assim, o diretor de futebol Carlos Belmonte reafirmou o apoio à comissão técnica antes da partida contra o time mineiro.

“Posso garantir que no próximo domingo, quando enfrentarmos o Santos aqui no Morumbis, quem desce do ônibus conosco é o Luis Zubeldía”, declarou Belmonte antes dos jogos contra o Cruzeiro e o Botafogo, que antecedem o clássico.

Por sua vez, o auxiliar Maxi também foi perguntado sobre os protestos que ocorreram no sábado (12), quando torcedores de organizadas se reuniram com Zubeldía no CT da Barra Funda para cobrar melhores resultados.

São Paulo em números

“Não estive presente, então não posso comentar esse assunto. Posso falar sobre o jogo. Quero agradecer à torcida pelo apoio aos jogadores e à instituição. Após o empate, sentimos o mesmo sabor amargo de não vencer. Mas agradecemos. No dia seguinte, mais de 50 mil pessoas estiveram no estádio. Esse é o apoio que precisamos. Sabemos que são importantes. Que confiem. Os resultados vão chegar. As vitórias vão vir”, disse Maxi.

Nas três primeiras rodadas do Brasileirão, o São Paulo empatou todos os jogos — dois no Morumbis e um no Mineirão, contra o Atlético-MG. Pela Libertadores, venceu uma partida e empatou outra nas duas primeiras rodadas. A pressão sobre Zubeldía já vinha desde a temporada passada e aumentou após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista.

