Diretoria do Grêmio frisa apoio a Quinteros, apesar de novo tropeço

Mesmo com a insatisfação por outro desempenho e derrota, direção do Grêmio respaldou o trabalho de Quinteros - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

A derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na Arena no último domingo (13), causou irritação na torcida do Grêmio por nova performance negativa. Assim, após o apito final ecoaram vaias no estádio contra o técnico Gustavo Quinteros. Apesar do cenário de insatisfação, a diretoria do Imortal reforçou que mantém o apoio ao trabalho do comandante.

O vice de futebol do Tricolor Gaúcho, Alexandre Rossato, descartou qualquer chance de mudança no comando para o próximo compromisso do time. Inclusive, apontou que a avaliação interna é positiva e que ainda é necessário paciência

“Entendemos que o trabalho está iniciando. Único prazo que temos com a comissão técnica é o contrato de um ano. Seguimos em busca de ajustes para um melhor resultado. No momento que a comissão técnica e todo o estafe entender que o trabalho se esgotou, ele terá a sua finalização. A gente reforça que tem presenciado o trabalho, confia nele e não tem possibilidade de mudança do técnico no momento”, detalhou o dirigente sob a observação do presidente Alberto Guerra e o diretor de futebol Guto Peixoto.

Vice nega que Grêmio adotou discurso externo

Posteriormente, Rossato descartou que o respaldo ao trabalho de Quinteros seja somente uma declaração para minimizar a insatisfação da torcida e críticas da imprensa.

“Dizemos o que realmente está acontecendo. Estamos presenciando um trabalho muito sério e correto. Não é discurso, nós falamos o que realmente acontece. Todo final de rodada a gente se reúne no dia seguinte com a comissão técnica para avaliar o que foi feito e o que pode ser feito para o jogo seguinte”, explicou o vice de futebol.

O cartola, aliás, considera que apesar do revés para o Rubro-Negro, o Grêmio apresentou uma mudança de comportamento

“Tivemos a infelicidade de sofrer um gol bem no início, o que muda bastante o jogo. Foram lances isolados que deram origem para os dois gols. Contra uma equipe dessas você não pode errar”, comentou Rossato.

Por sinal, o dirigente demonstrou que ainda há esperança na evolução do projeto

“Sabemos que temos que trabalhar muito. Todos nós somos culpados. Trabalhar e se dedicar mais. O que nos faz confiar que vai dar certo é viver isso no dia a dia”, pontuou o vice de futebol.

O discurso de Quinteros foi semelhante ao de Rossato com relação a confiança de que haverá uma progressão no trabalho. Além disso, a insatisfação com o rendimento e a necessidade de melhora é outra semelhança nas declarações. Alguns jogadores como Braithwaite também indicaram respaldo ao treinador.

O Imortal retorna a campo na próxima quarta-feira (16), quando enfrentará o Mirassol. O embate, portanto, ocorrerá, às 19h, no estádio Campos Maia, no interior de São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Em seguida, terá pela frente o Gre-Nal, no próximo sábado (19), às 21h, na Arena, pelo mesmo torneio.

