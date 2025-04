Em celebração aos 113 anos, Santos lança uniforme listrado para a temporada

Nesta segunda-feira (14), o Santos celebrou seus 113 anos com o lançamento do uniforme número 2 da temporada. A versão torcedor custa R$ 399,99. O modelo é listrado em preto e branco, com detalhe amarelo na gola. Além disso, traz elementos pixelados nas mangas e na gola, em referência aos games.

Segundo o Santos e a Umbro, fornecedora de material esportivo, o uniforme busca aproximar a história do clube das novas gerações. Por isso, a camisa ganhou uma estética modernista. A gola em “V” tem acabamento amarelo, e os píxeis aparecem, com efeito, quadriculado.

Como já ocorre há anos, o clube oferece uma versão alternativa para os torcedores. Essa opção é mais barata do que a usada pelos jogadores. No entanto, apresenta diferenças no tecido, nas mangas, na barra e na parte interna da gola. Além disso, está disponível nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil.

O uniforme número 1 foi lançado em março. Ele é todo branco e faz referência às escadarias do Monte Serrat, um dos pontos turísticos da cidade. A homenagem simboliza o retorno do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro após o rebaixamento em 2023.

Confira onde o torcedor do Santos pode comprar a camisa 2

Por fim, a nova camisa número 2 já está em pré-venda. Os torcedores podem encontrá-la com exclusividade nas lojas oficiais do clube, no site santosstore.com.br e no e-commerce da Umbro (www.umbro.com.br) a partir desta terça-feira.

