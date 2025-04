Paiva insiste com De Paula e não vê o volante do Botafogo fora de posição

A torcida do Botafogo anda na bronca com o time. Afinal, a equipe não conseguiu repetir a atuação que teve contra o Palmeiras nos quatro compromissos seguintes e perdeu para o Bragantino por 1 a 0, no último sábado (12), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os alvinegros escolheram os seus vilões do fim de semana. Um deles é o volante Patrick De Paula, escalado mais uma vez pelo técnico Renato Paiva como o último homem do meio de campo. O treinador português sustenta que tomou a melhor a decisão contra o Massa Bruta.

“Jogou mais solto, não foi um 10, mas atuou mais nas costas dos marcadores. Por cansaço, refrescamos a equipe”, justificou o comandante lusitano.

Apesar das críticas, De Paula é o artilheiro do Botafogo em 2025. Ele marcou seis gols (quatro em jogos oficiais). Talvez a fase artilheira explique o motivo pelo qual Paiva acredita no volante. O técnico segue, assim, bancando o camisa 6 e o vê com grande potencial na Estrela Solitária.

“A questão faz parte do projeto que temos para recuperar um bom jogador. Neste momento, é um jogador que busca isso, está muito bem nos treinos e tem feito jogos interessantes. Mereceu sua titularidade. Primeiro, para refrescar alguns, estamos jogando de três em três dias. Temos jogadores atuando de forma consecutiva quase sempre, os zagueiros, Freitas, Gregore… Temos feito alternância nos laterais, Jesus joga quase todos os jogos, e Savarino veio de lesão. Não é rodízio, mas tentamos encontrar o melhor encaixe na avaliação física”, explicou Paiva.

O Botafogo, décimo colocado do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos, volta a campo nesta quarta-feira (16), contra o São Paulo, às 18h30, no Estádio Nilton Santos.

