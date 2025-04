São Paulo e Santos puxam a lista: sete times ainda não venceram no Brasileirão

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e sete times ainda não venceram: Atlético-MG, Bahia, Mirassol, Sport, São Paulo, Santos e Vitória. Entre os paulistas, os técnicos estão pressionados: Zubeldía no Tricolor e o português Pedro Caixinha no Santos.

Os casos que mais chamam atenção envolvem justamente os rivais paulistas. O São Paulo acumula três empates — contra Sport, Atlético-MG e Cruzeiro — e ainda não perdeu. Já o Santos, apesar de Neymar ter declarado que o time está entre os melhores do país, mostra em campo um desempenho bem diferente: duas derrotas e um empate. O craque estreou na derrota para o Fluminense, no Maracanã, no último domingo (13).

VEJA: Pressionado no cargo, São Paulo garante Luis Zubeldía até o clássico contra o Santos

Campeão baiano de 2025 e com quatro pontos no grupo da Libertadores, o Bahia comandado por Rogério Ceni mostra força ofensiva, mas falha na defesa. Por isso, empatou todas as partidas até aqui no Brasileirão. O Vitória, seu maior rival, soma duas derrotas e um empate — conquistado no último domingo (13), diante do Atlético, no Mineirão. O time de Cuca também não venceu nem perdeu até agora, com três empates seguidos.

Recém-chegado na elite nacional, o Mirassol, caçula da elite, até cria bons momentos nos jogos, mas ainda não mostra força suficiente para competir de igual para igual com os adversários. Perdeu para o Cruzeiro na estreia e depois empatou com Fortaleza e Bahia. Já o Sport tem somente um ponto e duas derrotas, sendo a mais recente para o Vasco, no Rio de Janeiro.

