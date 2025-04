Fluminense faz reunião com Conselho Deliberativo para apresentar estudo sobre a SAF

O Fluminense fará, nesta segunda-feira (14), uma reunião com o Conselho Deliberativo, comandada pelo presidente Mário Bittencourt, para atualizar o processo de uma possível transformação do futebol do clube em SAF. Assim, o mandatário deve apresentar estudos do banco BTG sobre o interesse de investidores, dívida atual, entre outros detalhes.

Dessa forma, a reunião acontece a partir das 19h30 nas Laranjeiras e terá a transmissão da FluTV, no Youtube. O dirigente está em seu último ano de mandato à frente do clube carioca e enfrenta acusações da oposição.

Afinal, a oposição tenta evitar que o mandatário assuma algum cargo remunerado, como o de CEO da possível Sociedade Anônima de Futebol (SAF) tricolor.

Vale lembrar que a diretoria tricolor contratou o banco BTG para realizar uma assessoria financeira em 2022. A instituição também tem feito o “valuation” para calcular o valor de um ativo, no caso do clube.

Possível cargo na SAF gera até ação na Justiça

No início de tal movimentação, Mário Bittencourt não era a favor de uma possível perda de controle acionário do futebol. No entanto, foi obrigado a rever o conceito depois de negativas do mercado.

Mesmo assim, o processo gerou desgaste na base aliada do presidente. O Coordenador de campanha nas últimas três eleições e agora ex-funcionário contratado do clube, Luís Monteagudo foi desligado pelo presidente no dia 11 de março. Junto de mais 33 sócios, ele pediu uma reunião para esclarecimentos sobre a SAF e também evitar que algum dirigente assuma um cargo nessa transição.

Na última quarta-feira (9), um grupo de sócios do Fluminense (Movimento Futuro Flu) entrou com ação civil pública para impedir que Mário se torne CEO na futura SAF do clube. Ele também pede que o procedimento de transformação com cronograma e medidas que garantam os princípios da gestão esportiva, especialmente os da transparência e da participação”.

Entre os integrantes do grupo, estão Rafael Rolim, advogado e Procurador do Estado; Sérgio Poggi, arquiteto do BNDES; e José Eduardo Junqueira, doutor e professor em Direito. Eles divulgaram 21 pontos de questionamentos sobre o processo, assim como a pressa na condução do tema, a meses da eleição no clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.