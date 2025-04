Ex-Vasco, Maxi López faz manobra ousada e se torna proprietário de clube suíço

Velho conhecido da torcida vascaína, o ex-atacante Maxi López fez um novo negócio ambicioso voltado aos negócios esportivos — área que tem se dedicado após pendurar as chuteiras. O argentino oficializou junto ao seu grupo, nesta segunda-feira (14), a aquisição de 40% das ações do FC Paradiso, clube que disputa a terceira divisão da Suíça. Ampliando, assim, seu portfólio como sócio de times de futebol.

A oficialização do negócio ocorreu através de um comunicado do próprio FC Paradiso, assinado pelo presidente Antonio Caggiano. A parceria tem como objetivo primário impulsionar o desenvolvimento do time por meio de iniciativas nas áreas de base. Há, ainda, outras metas mais ambiciosas voltadas ao marketing, gestão técnica e estrutura comercial.

“Temos fortes raízes no cenário do futebol suíço. Agora, o clube também está pronto para se beneficiar de investimentos direcionados em programas de desenvolvimento juvenil, iniciativas comerciais e de marketing, e gestão técnica”, destacou o comunicado oficial da instituição.

Durante o anúncio oficial da compra, López apareceu ao lado de membros da diretoria, como o presidente Caggiano. Além disso, o acordo também contou com participação de Ezequiel Schelotto, um dos lideres do atual elenco. A imagem simbolizou o início de um novo ciclo para o clube, que busca reestruturação dentro e fora de campo.

Outras aquisições de Maxi López

Um ano após anunciar sua aposentadoria, o argentino finalizou a aquisição do Birmingham, clube tradicional da Inglaterra. À época o negócio também transcorreu por meio de um grupo de investimento do qual fazia parte e representou um marco histórico, visto que o ex-Vasco tinha se tornado o primeiro argentino a adquirir uma equipe inglesa.

Conduzida por um trio de empresários, a negociação projetava um investimento estimado em 50 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 277 milhões na época. Contudo, a operação acabou encerrada no fim daquele mesmo ano, antes que o argentino pudesse implementar seu planejamento no clube britânico.

O clube, duas vezes campeão da Copa da Liga Inglesa — nos anos de 1963 e 2011 —, não vivia bom momento competitivo à época. Ao final da temporada 2021/22, o Birmingham ocupou apenas a 20ª posição entre os 24 clubes da Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês, com 47 pontos em 46 jogos.

