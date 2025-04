Sem Coutinho, Vasco divulga relacionados para viagem ao Ceará

O Vasco divulgou na tarde desta segunda-feira (14) os relacionados para a viagem a Fortaleza, onde o time encara o Ceará, nesta terça (15), pela quarta rodada do Brasileirão. Vivendo verdadeira maratona, o técnico Fábio Carille promove, assim, mudanças em relação à lista do jogo contra o Sport, no último sábado (12).

Afinal, Coutinho, Tchê Tchê e Puma Rodríguez não viajam à capital cearense. Os dois primeiros por questão física. Já o uruguaio recebeu liberação para acompanhar ao nascimento do filho. Além disso, há três entradas.

LEIA MAIS: Vegetti, do Vasco, entra no top 20 de estrangeiros com mais gols pelo Brasileirão

Jean David, Mateus Carvalho e Paulo Ricardo, preteridos na última relação, voltam à lista. O chileno de 32 anos não vai a campo desde 19 de fevereiro, quando entrou na goleada por 3 a 0 sobre o União Rondonópolis, pela Copa do Brasil.

O volante, por sua vez, foi titular contra o Corinthians, pela segunda rodada do Brasileirão, quando Carille poupou mais de meio time. Depois, não entrou contra o Puerto Cabello (VEN), pela Sul-Americana, e não ficou na lista contra o Sport.

Por fim, Paulo Ricardo, titular do sub-20 do Vasco, entra para suprir a ausência de Puma. O jovem de 19 anos, campeão sul-americano sub-20 pela Seleção Brasileira em 2025, fez duas partidas pelo profissional neste ano. Ele marcou no empate em 1 a 1 contra o Nova Iguaçu, pela primeira rodada do Carioca, tornando-se o primeiro marcador de gol pelo Vasco na temporada.

O jogo contra o Ceará é nesta terça, em partida isolada pela quarta rodada, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Caso vença a partida, o Cruz-Maltino assumiria a liderança isolada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.