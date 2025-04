Lucas Silva revela reunião com dono da SAF do Cruzeiro e cita pacto de blindagem

Lucas Silva é um dos líderes do elenco do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Um dos nomes importantes do elenco do Cruzeiro, Lucas Silva esteve na reunião com o dono da SAF do clube, Pedro Lourenço. Após o empate com o São Paulo pelo Brasileirão, ele destacou o encontro com o empresário e espera que os jogadores mudem de postura após conversa. Além disso, espera que elenco possa se fechar para evitar qualquer time de tumulto.

“Uma conversa muito boa, franca, muito aberta. O presidente é sempre muito bem receptivo com os jogadores. Ele tem o máximo respeito por nós. A gente reconheceu nosso momento, que não é o melhor. Entrega tudo do bom e do melhor. A gente disse que vai dar alegrias para ele, que nossa postura ia mudar”, destacou.

Além disso, Lucas Silva comentou que o grupo quer ser comprometer a ter um pacto de blindagem. De acordo com o volante, a postura dos atletas pode mudar o ambiente do time.

“(A gente conversou que) muito que sai para a torcida, para a se gente se fechar, se blindar. É a gente se unir, se fechar, para nada tumultuar o nosso ambiente, que é muito bom”, disse o jogador.

“A gente fechar, alguns jogadores, disse que temos que nos fechar, nos unir. Temos que mostrar nossa cara, honrar o manto do Cruzeiro. Competindo desse jeito, a torcida até reconheceu nosso exemplo”, complementou.

Panorama do Cruzeiro

Com o empate diante do São Paulo, o Cruzeiro, enfim, encerrou a sequência negativa de três derrotas. A equipe havia perdido para o Unión de Santa Fe-ARG, Internacional e Mushuc Runa-EQU. Apesar disso, o time, aliás, ainda ostenta uma marca ruim. Dos dez últimos jogos, o Cruzeiro venceu apenas um. Afinal, foi na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 29 de março, quando bateu o Mirassol por 2 a 1, no Mineirão.

