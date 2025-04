Vídeo! Ex-técnico do Flamengo quebra protocolo e celebra vitória em um bar junto com torcedores

A convincente vitória do Wolverhampton por 4 a 2 sobre o Tottenham, no domingo (13) caiu positivamente para dois cenários distintos do clube. Esportivamente, serviu para consolidar a recuperação da equipe na Premier League, mas, simbolicamente falando, também estreitou relações entre torcedores e o técnico Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians. Isso porque o português se uniu aos adeptos para cumprir uma promessa e celebrou o triunfo bebendo uma cerveja num pub da cidade.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, com vídeos acumulando milhares de views desde a primeira postagem. Alguns registros evidenciam justamente o carinho recebido por Vítor Pereira durante o encontro descontraído, no tradicional pub The Moon Under Water, localizado no centro de Wolverhampton. O técnico bebeu junto com os fieis e ainda tirou fotos com outros que estavam no local.

“Trabalho é trabalho, mas depois do trabalho precisamos comemorar juntos. Eu preciso sentir a energia dessas pessoas e fazer parte da família”, afirmou o treinador à emissora britânica BBC.

Não trata-se de um episódio isolado na relação de Vítor Pereira com os ingleses. O técnico já havia comparecido a um bar para confraternizar com torcedores na semana anterior, após a vitória sobre o Ipswich – também pela Premier League. Entretanto, não se compara ao simbolismo dessa celebração, visto que o triunfo praticamente assegurou a permanência do clube na elite do futebol inglês.

Vítor Pereira criou a tradição de ir a pubs locais festejar as vitórias do Wolves na luta pela manutenção. “First the points, then the pints”, disse. Um homem do povo! ????pic.twitter.com/cv9q8DtuOi — B24 (@B24PT) April 14, 2025

Momento do Wolves

A equipe de Vítor Pereira soma uma sequência de quatro vitórias consecutivas e abriu uma vantagem de 14 pontos em relação ao Ipswich, primeiro time dentro da zona de descenso. O alívio se dá justamente pela proximidade com o fim do campeonato, visto que restam apenas seis rodadas para o fim da temporada.

O desempenho do Wolves melhorou consideravelmente desde a chegada do português, em dezembro. O clube passava por um momento extremamente delicado e, agora, deu um salto significativo. São oito vitórias e dois empates nas últimas 16 partidas, ou seja, um cenário antagônico ao que encontrou em sua chegada.

Passagem por Flamengo e Corinthians

Revelado pelas categorias de base do futebol português, Vítor Pereira tem passagens marcantes por clubes brasileiros. Em 2022, comandou o Corinthians e alcançou o vice-campeonato da Copa do Brasil. Posteriormente, assumiu o Flamengo, mas teve desempenho abaixo do esperado e acabou sendo demitido em abril de 2023, após resultados insatisfatórios em decisões importantes.

