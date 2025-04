De novo? Suárez tenta morder companheiro de Inter Miami durante partida

Luis Suárez protagonizou, novamente, uma cena inusitada durante a partida entre Inter Miami e Los Angeles FC. Ele tentou morder Jordi Alba, seu companheiro de equipe, durante uma confusão na partida.

O caso aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, quando o Inter Miami vencia por 3 a 1 o jogo válido pela Copa dos Campeões da Concacaf. A confusão, portanto, começa após o zagueiro Marlon cometer uma falta. Na sequência, os jogadores das suas equipes começam uma discussão e um empurra empurra.

Neste momento, Suárez chega para tentar separar os companheiros. Quando ele sente uma mão no seu resto, ele vira para tentar mordê-la, mas não consegue. A situação aconteceu na última quarta-feira (9), no entanto, o vídeo do momento viralizou nas redes sociais nas últimas horas.

Mordidas de Suárez

Suárez, por sua vez, já se envolveu em outras polêmicas com mordidas, ou seja, essa não foi a primeira vez. A mais famosa, aconteceu durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Ele mordeu o ombro do zagueiro italiano Giorgio Chiellini. Aliás, por conta dessa atitude, ele ficou suspenso por quatro meses pela Fifa.

No entanto, a mordida de Suárez já tinha acontecido outras vezes. Em 2020, ele mordeu o meia Otman Bakkal, do PSV, quando ele atuava pelo Ajax. Na época, ele pegou sete partidas de suspensão. Em 2013, quando defendia o Liverpool, modeu o braço de Branislav Ivanovic, do Chelsea, e ficou de fora por dez jogos pela liga inglesa.

