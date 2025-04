Michael sofre torção, mas pode atuar em Flamengo x Juventude

O atacante Michael torceu o tornozelo esquerdo na vitória sobre o Grêmio no útimo domingo (14), pela terceira rodada do Brasileirão. O diagnóstico veio na reapresentação do Flamengo, no Ninho do Urubu, na manhã desta segunda. A informação é do “ge”.

Apesar da torção, o atacante não preocupa a partida contra o Juventude, na quarta-feira, no Maracanã. O departamento médico rubro-negro acredita que o jogador ficará à disposição de Filipe Luís, por ter sido uma lesão “muito leve”.

Michael chegou a sair do gramado de maca, mas, não demorou a retornar ao jogo. O camisa 30, inclusive, foi titular e teve uma boa participação na vitória contra o Grêmio. Depois disso, o Robozinho deixou o gramado aos 18 minutos do segundo tempo. Assim, Everton Cebolinha entrou em seu lugar.

Depois do treino desta segunda-feira, o Flamengo treina na tarde de terça-feira (15) para encerrar a preparação para o jogo diante do Juventude pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, o Rubro-Negro está na liderança do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. O Palmeiras tem a mesma pontuação, mas está em segundo lugar por conta da quantidade de gols marcados.

