Jornalista vê Santos com esperança em ‘jogador que não existe’: ‘Neymar voltou?’

A reestreia de Neymar com a camisa do Santos diante do Fluminense no Maracanã, reacendeu as esperanças dos torcedores santistas, apesar do revés, mas também provocou críticas contundentes. Entre os comentários mais enfáticos, destaca-se do ex-jogador e comentarista Walter Casagrande. O comunicador destacou a falta de empenho do camisa 10 como um dos fatores para o momento crítico do Peixe, que demitiu o técnico Pedro Caixinha nesta segunda-feira (14).

Em sua análise, Casagrande tirou todo impacto do astro como uma força decisiva no futebol. “O Neymar de 2025 não faz a mínima falta para time algum. Muito menos para um grupo”, afirmou o colunista ao questionar o envolvimento do jogador com o Santos. Isso porque o jornalista entende que o atacante tem priorizado compromissos paralelos, como aparições na Kings League e festas particulares, em detrimento de seu desempenho profissional. “Ele esteve no Carnaval, em festa em Mangaratiba e presente em três jogos da ‘Furia'”, completou.

O comentarista ainda fez uma análise quanto ao choque entre expectativa e realidade física exigidos por torcedores. “Não tem mais força muscular, arranque, agilidade, explosão. Em compensação, sobra prepotência e deboche”, pontuou. A entrada do atacante no segundo tempo, marcada por vaias da torcida adversária, rendeu apenas um cartão amarelo e o desentendimento ríspido com Samuel Xavier, autor do gol que decretou a derrota santista.

Presença de Neymar no vestiário

Casagrande seguiu sua análise para o impacto do astro nos bastidores do clube, especialmente no vestiário. Para ele, a liberdade excessiva do ídolo inviabiliza cobranças internas. “Quem irá cobrar empenho da parte dele?”, indagou.

“Se Neymar não assumir responsabilidade com mais seriedade, a relação com a torcida poderá se deteriorar rapidamente. Acredito que a lua de mel com a torcida está perto do fim”, concluiu.

Derrota para o Fluminense

No campo, o reencontro de Neymar com a camisa santista ficou aquém das expectativas. O Santos entrou em campo pressionado pela necessidade de pontuar e saiu novamente derrotado — culminando na demissão de Pedro Caixinha.

O atacante iniciou a etapa final em campo, mas não conseguiu mudar o panorama do confronto. O Peixe teve dificuldade da criação de jogadas ofensivas às limitações técnicas do meio-campo, somados à falta de efetividade no ataque. Apesar de manter a posse de bola em alguns momentos, a equipe praticamente não levou perigo ao gol defendido por Fábio.

O resultado agravou a situação do Santos no Brasilerão, que permanece com apenas 1 ponto e ocupa a zona de rebaixamento. O próximo compromisso acontece nesta quarta-feira (16), às 21h30, diante do Atlético-MG na Vila Belmiro. Trata-se de um confronto direto, e uma nova derrota pode ampliar a crise interna no clube.

