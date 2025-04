Após demissão de Caixinha, jornalista ironiza e pede pai de Neymar como técnico do Santos

Após a demissão de Pedro Caixinha do comando do Santos, o jornalista Milton Neves afirmou que a queda do treinador já era esperada, principalmente após a chegada de Neymar, que, segundo ele, atrapalhou o planejamento do Peixe para a temporada.

“A queda de Pedro Caixinha do Santos era mais do que esperada. Afinal de contas, ele foi contratado para comandar um clube de elenco equilibrado que buscava voltar a se firmar na Série A. Não esperava que, ainda em janeiro, o descompromissado Neymar chegaria para bagunçar o ambiente e atrapalhar o planejamento do Peixe”, escreveu em seu blog.

Além disso, o comunicador comentou que não há técnico que possa dar jeito no Santos, nem mesmo nome renomados como Guardiola, Simeone, Klopp ou Ancelotti. Milton ainda comentou sobre um possível retorno de Dorival, mas acredita que o ex-treinador da Seleção Brasileira espera propostas de clubes que vão brigar por títulos.

Por fim, Milton ironiza sobre Neymar Pai assumir o comando do Santos. Uma vez que há rumores de que o pai do camisa 10 do Santos vá comprar o clube e o retorno do jogador estaria atrelado a esse futuro investimento.

Caixinha no comando do Santos

A demissão do técnico Pedro Caixinha aconteceu após a derrota do Santos por 1 a 0 para o Fluminense, no último domingo (12), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Tricolor saiu aos 51 minutos do segundo tempo.

Dessa forma, o treinador, que assumiu o comando da equipe em dezembro do ano passado, teve apenas 17 partidas à frente do Peixe. Dessa forma, foram seis vitórias, quatro empates e sete derrotas.

O Santos, portanto, chegou a semifinal do Campeonato Paulista, mas não superou o Corinthians. Por outro lado, no Brasileirão, somou apenas um ponto em nove disponíveis, ou seja, perdeu dois jogos e empatou um em três rodadas.

