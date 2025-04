Fluminense e Santos prestam homenagem a Carlos Alberto Torres

Antes da vitória do Fluminense sobre o Santos por 1 a 0, no Maracanã, os clubes prestaram uma homenagem ao eterno capitão do tri Carlos Alberto Torres. Sendo assim, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, entregou ao mandatário tricolor, Mário Bittencourt, e ao Museu do Maracanã uma estatueta do campeão da Copa do Mundo de 1970.

Dessa forma, o ex-zagueiro Alexandre Torres, filho do Capita, se emocionou com as homenagens e recebeu a camisa do Tricolor com seu nome e o número 2 às costas.

“Realmente é uma emoção muito grande estar aqui nessa partida entre Fluminense e Santos, os dois clubes que o meu pai é ídolo. Já tem um tempinho que ele se foi, mas ele está sempre nas nossas memórias, minha e dessas duas torcidas. Essa homenagem é algo que me deixa muito feliz, ainda mais partindo dos dois clubes em conjunto. Significa muito para mim e para a minha família. Acho que é merecido”, disse.

Eterno ídolo dos dois clubes

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Carlos Alberto Torres iniciou sua carreira profissional em 1963. Ele defendeu o clube até 1965, antes de se transferir para o Santos.

Mais tarde, retornou após a conquista da Copa do Mundo de 1970 e fez parte da Máquina Tricolor, entre 1976 e 1977. Ainda pelo clube, o Capita foi campeão carioca em 1964 e 1976, do Torneio de Paris de 1976 e do Torneio Viña del Mar de 1976. Ele também foi treinador na conquista do Estadual de 1984.

Por fim, com a camisa do Santos ganhou dez títulos. Cinco Paulistas, em 1965/67/68/69/73, os Brasileiros de 1965 e 1968, o Torneio Rio-São Paulo de 1966, além das Recopas Sul-Americana e Mundial em 1968.

