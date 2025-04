SAF do Botafogo inaugura escritório corporativo no Estádio Nilton Santos

SAF do Botafogo tem, agora, novo escritório no Estádio Nilton Santos - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo inaugurou, nesta segunda-feira (14), no Estádio Nilton Santos, o escritório corporativo da SAF. O espaço, totalmente reformulado, representa os valores, a cultura e a visão estratégica do Glorioso. Afinal, o próprio clube destacou que este ambiente moderno, funcional e imersivo demonstra os pilares de uma nova era.

CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda celebrou, com entusiasmo, a abertura deste novo espaço no 5º e 6º andares do Colosso do Subúrbio.

“Que orgulho do Botafogo. Muita gente aqui é nova, mas queria lembrar de quem estava aqui há três anos, nesse mesmo espaço, quando éramos mais ou menos 30 pessoas e com uma infraestrutura precária. Mas nunca faltou amor, dedicação. Três anos depois de a gente chegar, ver tudo que conquistamos, até chegar a ter o escritório mais bonito de clube do Brasil é de imenso orgulho. Não tenho palavras. É fruto do trabalho de muita gente dedicada, que virou noite para entregar o espaço que todos tenham orgulho de trabalhar”, sublinhou o executivo.

A reforma priorizou a sustentabilidade, minimizou o desperdício de materiais e efetuou o descarte adequado de resíduos orgânicos, preservando grande parte do forro e piso existentes. O Botafogo reutilizou móveis e materiais de obras anteriores.

O clube também instalou painéis de vedação acústica nas salas de reunião, projetadas para maior privacidade. As cabines individuais estão espalhadas pelo novo escritório para promover encontros rápidos e discretos.

De acordo com o Mais Tradicional, a disposição das salas da diretoria próximas às equipes facilita, enfim, a comunicação e a colaboração. O acesso único pelo 6º andar, com recepção integrada, vai garantir também maior segurança e controle na circulação de pessoas.

