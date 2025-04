Ganso, do Fluminense, fala sobre possível volta ao Santos: ‘Quem sabe no futuro’

O meia Paulo Henrique Ganso, revelado pelo Santos, falou sobre uma possível volta ao antigo clube após a vitória do Fluminense sobre o próprio Peixe, no último domingo (13). Na zona mista do Maracanã, Ganso respondeu sobre a possibilidade, se mostrando grato ao Tricolor, mas deixando em aberto o futuro.

“Na vida, tudo é muito rápido. Sou muito grato ao Fluminense. À torcida, pelo carinho. Praticamente sete anos agora. Tenho que agradecer muito ao Fluminense por tudo o que fizeram na minha vida, pelas coisas que eu conquistei aqui. Vida que segue. Quem sabe no futuro, mas acho que é bem complicado falar ‘agora vai acontecer’, é difícil”, revelou.

O craque também falou sobre o reencontro especial com Neymar, que voltou a atuar pelo Santos após um mês e meio parado por lesão. Ambos fizeram história atuando juntos pelo Peixe, conquistando inúmeros títulos entre 2009 e 2012.

“Sim, a gente falou no intervalo e depois no fim do jogo. Primeiro reencontro muito especial, mas, claro, com cada um defendendo seu lado. Agradecer por esse reencontro”, limitou-se.

Recuperado de uma miocardite no coração, Ganso também comentou sobre sua volta aos poucos. Afinal, contra o Santos, realizou seu terceiro jogo na temporada – os três de maneira consecutiva, saindo do banco. Ele ficou fora por quase quatro meses dos gramados por conta da condição.

“Não foi fácil ficar quatro meses sem poder jogar futebol. Poder voltar pouco a pouco, agora sim entrando no ritmo. Campeonato é uma intensidade absurda. Só agradecer a Deus e evoluir a cada jogo”, encerrou.

