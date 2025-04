Após título com a Seleção sub-17, Wesley Natã estreará pelo Fluminense no Brasileirão Sub-20

Depois de vencer o título invicto do Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira, no último sábado (12), o atacante Wesley Natã se reapresentou nesta segunda-feira (14) ao Fluminense para seguir viagem a Santos (SP). O Tricolor, afinal, disputa o segundo jogo seguido longe de seus domínios no Brasileirão Sub-20 nesta quarta-feira (16), quando enfrenta os donos da casa, às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé. O jovem de 16 anos projetou o duelo contra o Peixe, válido pela sexta rodada.

“Estou feliz demais por estar de volta à minha casa, reencontrando o grupo e focado no mais importante, que é ajudar a equipe. Vamos viajar, trabalhar e ver como o (Felipe) Canavan vai nos orientar a ir para cima do Santos em busca dos três pontos”, disse Natã ao site oficial do clube.

Natã entrou em campo ao término da final, no Estádio Jaime Morón, em Cartagena, na Colômbia, contra os donos da casa. Ele, aliás ajudou com uma assistência na campanha vitoriosa. De volta ao Flu, o atacante afirmou, então, que a conquista junto à terceira divisão de base do Brasil, seguida das passagens pelas equipes Sub-15 e Sub-16, contribuiu para seu desenvolvimento como jogador.

“Foi um momento único ter sido campeão sul-americano representando meu país. Título é sempre muito bom. Fico feliz com a carreira que, aos poucos, estou construindo”, afirmou.

Wesley estreará pelo Fluminense no Brasileirão Sub-20

Com um gol em seis jogos na Copinha, única competição que disputou pelos juniores em 2025, Wesley Natã pode fazer sua estreia no Brasileirão Sub-20. Ele, inclusive, destaca a reedição da parceria com o técnico recém-promovido do Sub-17, Felipe Canavan, com quem trabalha desde 2022.

“Estar novamente com o Canavan, que começou como treinador da nossa geração (de nascidos em 2008), no Sub-14, vai ser muito bom. É um cara que me dá liberdade, confiança, o que é importante para o jogador”, encerrou.

A categoria treinou pela manhã no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, pegando estrada, no início da tarde, com 22 jogadores. A molecada fará mais uma atividade nesta terça-feira (15), véspera do duelo, já na Baixada Santista. Após três derrotas em cinco jogos, o Flu surge na humilde 18ª colocação, com apenas quatro pontos.

