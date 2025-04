Inter faz ajustes para focar em sequência de cinco partidas em Porto Alegre

Inter contará com cenário benéfico com sequência de jogos em Porto Alegre - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional )

Após o empate em 0 a 0 com o Fortaleza, na Arena Castelão, o Inter dará início a uma sequência de cinco partidas em Porto Alegre até o fim deabril. Assim, o técnico Roger Machado assegurou pleno empenho do Colorado na sucessão de compromissos em sua sede. Como vantagem, a equipe terá uma redução de desgaste físico ao evitar viagens. Por outro lado, precisará se dividir entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

A série em território gaúcho começa já na próxima quarta-feira (14), quando enfrenta o Palmeiras, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileirão. Posteriormente, nesta sequência, terá seu único embate como visitante, pois terá o Gre-Nal, na Arena, pela mesma competição, no próximo sábado (19).

Depois, o time centralizará seus esforços na Libertadores, momento em que medirá forças com o Nacional, do Uruguai. Até que retoma sua dedicação ao Campeonato Brasileiro, ocasião em que duelará com o Juventude. A sequência, aliás, termina diante do Maracanã, do Ceará, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Estes três últimos embates ocorrerão no Beira-Rio. Em contrapartida a esta sucessão de jogos e evitar desgastes com viagens, o treinador apontou que há um risco pelo intervalo curto entre os compromissos.

A sequência em Porto Alegre

. 16/4 — Inter x Palmeiras — 19h30min – Brasileirão

. 19/4 — Grêmio x Inter — 21h – Brasileirão

. 22/4 – Inter x Nacional-URU — 21h30min – Libertadores

. 26/4 — Inter x Juventude — 16h – Brasileirão

. 30/4 — Inter x Maracanã — Sem horário definido – Copa do Brasil

Cenário totalmente oposto para o Inter em maio

O cenário para o Colorado é completamento distinto no mês seguinte. Isso porque nos nove jogos em maio, atuará em seus domínios em apenas dois deles. Terá uma sequência de quatro jogos como visitante. Corinthians e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, além de Atlético Nacional e Nacional, do Uruguai, pela Libertadores. Por último, retorna ao Beira-Rio para confronto contra o Mirassol pela Série A.

Posteriormente, retoma o cronograma de viagens para encarar o Maracanã pela segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil e, na sequência, o Sport pelo Brasileirão. Por fim, encerra os jogos em maio em sua casa, no duelo contra o Bahia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Roger Machado avalia como um cenário adverso. Por isso, entende que o ponto que conquistou diante do Fortaleza, fora de casa, foi vantajoso. Até mesmo pela necessidade ao preservar alguns jogadores. Situação que ocasionou cinco mudanças no time titular. Afinal, os meio-campistas Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick sequer integraram a delegação. Bernabei e Valencia ficaram como opções no banco e somente o equatoriano atuou por alguns minutos.

Além disso, até as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, houve apenas três triunfos de visitante. No caso, o Flamengo contra o Vitória e Grêmio, além do Palmeiras no embate contra o Sport. O único provável desfalque do Inter para enfrentar o Alviverde na próxima quarta-feira (16) deve ser Carbonero. Isso porque o atacante reclamou de dores musculares ainda no primeiro tempo e precisou de substituição.

Calendário de maio

. 3/5 — Corinthians x Inter — 18h30 – Brasileirão

. 8/5 — Atlético Nacional x Inter – 21h30 – Libertadores

. 11/5 — Botafogo x Inter — 20h – Brasileirão

. 15/5 — Nacional x Inter — 19h – Libertadores

. 18/5 – Inter x Mirassol — 20h30 – Brasileirão

. 21/5 — Maracanã x Inter — Sem horário definido – Copa do Brasil

. 25/5 — Sport x Inter — 16h – Brasileirão

. 28/5 – Inter x Bahia – 19h – Libertadores

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook