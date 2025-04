Figueirense lança uniforme alternativo para a temporada 2025

Novo uniforme do Figueirense para a temporada - (crédito: Divulgação)

O Figueirense lançou nesta segunda-feira (14), na inauguração de uma nova loja do clube, o segundo uniforme para a equipe usar ao longo desta temporada no Campeonato Brasileiro Série C.

Assim, a nova peça tem uma homenagem a Florianópolis, município que é sede do clube desde a fundação, em junho de 1921. Dessa forma, a blusa conta com a frase “Floripa, a Terra do Figueirense”.

O uniforme, portanto, mantém a cor branca como nos outros anos, mas a novidade está na faixa preta na região do peito, onde está o escudo do clube, à direita, e a logo da Volt Sport, fornecedora do clube, à esquerda.

Além disso, logo embaixo, tem uma pequena faixa verde no mesmo tom da figueira que faz parte do escudo. O patch em homenagem a Florianópolis, portanto, está nas costas da camisa, na área do pescoço, enquanto os punhos são feitos de ribana na cor preta.

Assim, o novo modelo já está disponível para a torcida comprar na loja oficial do Furacão, física e online, por R$ 279,99. Vale ressaltar que o Figueirense já tem o uniforme principal para a temporada de 2025 desde dezembro e recentemente lançou a camisa de pré-jogo. Esse modelo, aliás, faz parte da linha “Desaquece”, da Volt, que faz alusão aos problemas climáticos.

