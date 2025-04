Bernard comenta falta de oportunidade no Atlético e revela mercado na Europa

Bernard, atacante que chegou ao Atlético Mineiro na última temporada, revelou em entrevista ao ge sobre a falta de oportunidades neste ano pela equipe. Ele relembra que teve dificuldades de readaptação, uma vez que ficou 10 anos atuando fora do país, mas sabe que isso não é mais desculpas.

“Meu foco é dentro do Atlético. Tenho mais três anos de contrato. Eu sei que, desde então, teve muita dificuldade da readaptação, mas agora não é desculpa. Estou aqui há bastante tempo. Eu acredito que é mais a minutagem, que está tendo pouca nessa temporada. As oportunidades não estão aparecendo tanto como no ano passado, mas estou bastante tranquilo. Tenho feito meu trabalho e honrado a camisa. Cabe a mim fazer meu melhor nos treinamentos todo dia e, caso o professor queira me ter como opção dentro de campo, vou estar sempre preparado”, disse.

Vale ressaltar, portanto, que no empate da equipe com o Vitória, no domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Bernard chegou a entrar ao longo da partida.

Além disso, o atacante revelou que tem sondagens de alguns clubes da Europa, mas reforçou que tem contrato com o Galo e não pensa em sair daqui. O contrato de Bernard com o Atlético é de 3 anos.

“Eu tenho uma janela para voltar (para a Europa). Tenho times que se interessam novamente para que eu possa voltar. Eu tenho contrato com o Atlético. Em nenhum momento tenho meu pensamento fora daqui”, afirmou.

No ano passado, Bernard atuou em 24 partidas pelo Atlético, no entanto, não marcou nenhum gol. Por outro lado, nesta temporada, o atacante tem 15 jogos e balançou as redes uma vez. Porém, em todas ele saiu do banco. sendo 258 minutos em campo.

