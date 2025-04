Botafogo tem a torcida mais gentil do Brasil. São Paulo, a mais rude

O futebol não é exatamente um lugar onde os torcedores conseguem se expressar de forma educada a respeito de seus times, seja na vitória, seja na derrota. Mas há torcidas que são mais gentis do que outras, foi o que descobriu o “Bolavip Brasil”. Depois de mergulhar de cabeça em quase 220 mil comentários de torcedores na rede social Reddit, o estudo apontou a torcida do Botafogo como a mais gentil do futebol brasileiro. Os torcedores do São Paulo estão na outra ponta: são os mais rudes do país. Os dois times se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

Torcida do Botafogo é a mais gentil

O estudo descobriu que a torcida do Botafogo é a mais gentil do Brasil. De todos os comentários analisados (10.676), 8,33% deles foram gentis. O estado de espírito desde a criação da SAF, cujo ápice foram as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ano passado, podem ter colaborado para tanta polidez.

O número foi bem superior ao da média de comentários gentis feitos por todas as torcidas: 5,84%.

Os cruzeirenses apareceram em segundo lugar, com 6,47% dos comentários sendo gentis, de um total de 15.778. E olha que os mineiros, recentemente, passaram por maus bocados, como o rebaixamento e o período na Série B do Brasileirão.

O terceiro lugar ficou com a torcida do Palmeiras. De todos os comentários, 16.239, 6,44% foram gentis. O que chama a atenção em relação ao palmeirense é o fato de ter sido também o terceiro mais rude. Ser neutro não é muito a praia dos bipolares torcedores do alviverde.

A torcida que foi mais presente nos comentários neutros foi a do Corinthians, com 94,48% deles, nem gentis, nem rudes.

São-paulinos são os mais rudes do Brasil

Os torcedores do São Paulo são os que fazem mais comentários rudes no Reddit. Em cerca de 25 mil comentários, o Tricolor apresentou um percentual de 3,72% manifestações mais ríspidas na análise.

O número é um 1% acima da média dos comentários rudes de todas as torcidas, 2.64%.

A torcida do Santos foi apontada como a segunda mais rude, um percentual de 3,42% dos 9.860 comentários totais.

O que contraria a tese de que grosseria nos comentários é mais frequente entre torcedores descontentes é o terceiro lugar do Palmeiras. Foram 3,19% de comentários rudes, num total de 16.239, mesmo com o time, desde 2015, vivendo a fase mais vitoriosa dentro de campo em sua história.

As cinco torcidas mais gentis do Brasil

1 – Botafogo: 8,33% de comentários gentis

2 – Cruzeiro: 6,47% de comentários gentis

3 – Palmeiras: 6,44% de comentários gentis

4 – Grêmio: 6,21% de comentários gentis

5 – Atlético-MG: 6,15% de comentários gentis

As cinco torcidas mais rudes do Brasil

1 – São Paulo: 3,72% de comentários rudes

2 – Santos: 3,42% de comentários rudes

3 – Palmeiras: 3,19% de comentários rudes

4 – Grêmio: 3,03% de comentários rudes

5 – Vasco: 2,79% de comentários rudes

As cinco torcidas mais neutras do Brasil

1 – Corinthians: 94,48% de comentários neutros

2 – Internacional: 93,53% de comentários neutros

3 – Vasco: 92,14% de comentários neutros

4 – Flamengo: 91,8% de comentários neutros

5 – Fluminense: 91,71% de comentários neutros

Metodologia

Para chegar a essas conclusões, o estudo recorreu às comunidades das torcidas na rede social Reddit. Todos os 20 clubes da Série A passaram por análises. Porém, pela baixa amostragem de membros e comentários, o estudo descartou, então, as comunidades de Juventude, Red Bull Bragantino, Bahia, Vitória, Sport e Fortaleza. Já o Mirassol não possui comunidade no Reddit.

Em seguida, a publicação coletou 218.097 comentários. Com a linguagem de programação Python, todos os comentários foram limpos e padronizados, abrindo caminho para a análise que viria na sequência.

Posteriormente, para avaliar com precisão o sentimento dos comentários, utilizou-se o “spaCy”, uma ferramenta para processamento de linguagem natural. O texto processado foi, enfim, analisado usando o “vaderSentiment”, módulo que fornece pontuações de sentimento com base nas palavras usadas num determinado texto.

Assim, foi possível categorizar cada comentário como gentil, neutro ou rude.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.