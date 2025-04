CazéTV se destaca em audiência com a transmissão de liga alternativa

A aposta da CazéTV em transmitir partidas da primeira edição da Kings League no Brasil deu certo. Afinal, o canal no YouTube conseguiu mais que dobrar seus números de audiência média projetada, com a exibição dos jogos ainda nas primeiras rodadas. Assim, o projeto gradativamente se consolida como um exemplo na nova era de transmissões esportivas.

A CazéTV demonstrou capacidade de percepção do potencial da Kings League. Especialmente com a realização da Copa do Mundo da modalidade, que ultrapassou a marca de sete milhões de visualizações em apenas dez dias. O torneio se populariza, principalmente entre o público jovem, que se mostra engajado.

Assim, apenas em um dia com postagens em suas redes sociais, o projeto ultrapassou os 49 milhões de visualizações. Tais estatísticas envolvem a publicação apenas de trechos das transmissões. O rendimento impactante, aliás, contribuiu para a CazéTV expandir o seu alcance. Isso porque, desde a rodada anterior, que ocorreu na última semana, as exibições das partidas passaram a ficar disponíveis de forma global. Tal cenário permite uma extensão da influência do campeonato com a quebra do geobloqueio.

CazéTV contrata outro profissional com passagem pela Globo

Menos de 24 horas depois de oficializar a contratação de Bárbara Coelho, a CazéTV firmou acordo com mais um nome conhecido da Globo: Marcelo Adnet. O humorista, distinto ao caso da jornalista esportiva, não tinha vínculo com a emissora desde 2023 e chega à plataforma para comandar um quadro semelhante ao que fazia sucesso ainda nos tempos de MTV.

Adnet terá um programa semanal denominado ’30 minutos’ – em alusão à duração da exibição, sem considerar os acréscimos, que serão definidos ao longo da atração. Ainda de acordo com a coluna ‘F5’, o quadro do humorista irá ao ar nas noites de domingo logo após o ‘Tempo de Bola’, da apresentadora Bárbara Coelho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook