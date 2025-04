Polícia Civil rejeita adiamento de depoimento do presidente do Corinthians em caso VaideBet

A Polícia Civil de São Paulo rejeitou o adiamento do pedido da defesa de Augusto Melo, presidente do Corinthians, marcado para quarta-feira, às 14h (de Brasília), no Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania (DPPC) e da terceira delegacia, especializada em casos de lavagem de dinheiro.

Augusto Melo, assim, terá de comparecer para ter direito à autodefesa. Mesmo que o presidente do Corinthians não compareça, a Polícia Civil já vê elementos para fechar o inquérito mesmo sem o depoimento do mandatário, de acordo com o “Uol”.

A defesa do mandatário corintiano afirma que não teve acesso integral aos autos da investigação. Assim, necessita de mais tempo para ter o pedido à Justiça apreciado. Contudo, o depoitamento segue marcado para o mesmo dia.

Ex-diretor traz divergências em depoimento

Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, prestou depoimento, nesta segunda-feira. Marcelo, que é investigado no caso que aponta irregularidades na intermediação do acordo de patrocínio entre Corinthians e Vai de Bet, depôs por três horas. De acordo com o “Uol”, houve divergências em relação ao prestado por Alex Cassundé, empresário que teria intermediado o acordo entre as partes, no ano passado.

O ex-diretor depôs na condição de investigado no caso. Ele foi ouvido e interrogado pelos investigadores Tiago Fernando Correa, da Polícia Civil, e Juliano Atoji, promotor do MP-SP. Nesta terça-feira (15), a partir das 14h, será a vez de Sérgio Moura, antigo superintendente de marketing do clube, a depor.

O caso entre Corinthians e VaideBet

A relação entre Corinthians e a patrocinadora começou a estremecer em março de 2024, em razão de notícias envolvendo uma suposta irregularidade no repasse da comissão pela intermediação do acordo entre a casa de apostas e o clube.

Assim, o contrato gerou uma série de questionamentos internos e externos no Corinthians, sendo investigado pelo Conselho Deliberativo do clube. Isso fez com que Sérgio Moura, diretor de marketing do Timão, pedisse afastamento até o fim das investigações sobre o caso.

Aliás, o clube e a ex-patrocinadora confirmam que foi estabelecido, em contrato, o pagamento de R$ 25,2 milhões em comissão à Rede Social Media Design, o equivalente a 7% do valor total da parceria. A empresa pertence a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que trabalhou na campanha de Augusto Melo à presidência.

O imbróglio gerou um mal-estar no clube e alguns diretores também pediram para deixar o cargo. Assim, no dia 7 de junho, a VaideBet e o Corinthians anunciaram a rescisão de contrato.O caso está sob investigação há quase um ano.

