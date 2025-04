Deputado estrutura CPI para investigar a CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) corre o risco de se tornar alvo de investigação da Câmara dos Deputados nos próximos dias. Afinal, o deputado federal Coronel Meira (PL/PE) estruturou e enviou uma oferta para averiguar possíveis atos ilegais da gestão de Ednaldo Rodrigues. O planejamento é a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com a intenção de investigar algumas acusações, como conflito de interesses e espionagem interna.

A solicitação aponta para sinais alarmantes do uso ilícito do dinheiro que a CBF tem a sua disposição. Outras denúncias envolvem a criação de redes de influência política com objetivos sombrios. Ainda há depoimentos com indícios de assédio moral contra colaboradores e funcionários. Inclusive, um suposto conflito de interesses que envolve definições judiciais com a inclinação a um favorecimento direto ao atual presidente da entidade.

O intuito da CPI é expor os bastidores da CBF, que movimenta bilhões de reais a cada ano. Se a Comissão Parlamentar de Inquérito receber uma sinalização positiva, poderá chamar testemunhas com a intenção de colher seus depoimentos. Além disso, exigir a abertura de documentos sigilosos e a realização de audiências com dirigentes da entidade máxima do futebol brasileiro. Caso haja a identificação de práticas irregulares, há a possibilidade de causar mudanças impactantes na divisão hierárquica de comando da instituição.

Supostas práticas irregulares de dirigentes da CBF

De acordo com o jornalista Léo Dias, dirigentes da entidade decidiram a contratação de uma empresa especializada na instalação de câmeras. Assim, os cartolas orquestraram a instalação dos itens, de forma secreta, em um restaurante que alguns membros da instituição são clientes.

As acusações apontam que Ricardo Lima, presidente da Federação Baiana de Futebol deu o aval para essa instalação. O dirigente, aliás, já venceu eleição para se tornar vice-presidente da CBF no próximo mandato, que inicia em 2026.

