Ceará x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

A quarta rodada do Brasileirão tem início nesta terça-feira (15), quando Ceará e Vasco medem forças na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), no jogo único do dia. Quarto colocado, com seis pontos, o Cruz-Maltino vem de vitória sobre o Sport, enquanto o Vozão é o oitavo, com quatro pontos após três rodadas. A equipe vem de derrota para o Juventude e tentará manter a invencibilidade em casa no ano para sair com os três pontos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Ceará

Apesar de vir de derrota no Brasileirão, o Ceará vem com um trunfo importante para receber o Vasco. Afinal, não perdeu nenhum de seus 11 jogos atuando como mandante no ano, com oito vitórias e três empates. Duas dessas igualdades, porém, tiveram final feliz, já que uma contou com passagem nos pênaltis, contra o Confiança-SE pela primeira fase da Copa do Brasil. Outro foi no 1 a 1 com o Fortaleza, que valeu o título cearense ao Vozão. O outro empate também foi com o Confiança, mas pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Para este jogo, porém, o técnico Léo Condé tem desfalques. Nicolas, Matheus Bahia, Mugni, Bruno Tubarão, Fernandinho, Pedro Henrique e Richardson estão lesionados. Assim, sem lateral-esquerdo à disposição, Condé precisará improvisar novamente o zagueiro William Machado no setor. Com quatro pontos, o Ceará chega para esta rodada em oitavo, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Como chega o Vasco

Após duas vitórias seguidas jogando em São Januário, o Vasco parte para uma maratona praticamente inteira longe de sua casa. Afinal, o jogo contra o Ceará é o primeiro de uma sequência de nove partidas com apenas um no estádio cruz-maltino. Pensando nisso, e nos frequentes compromissos recentes, Fábio Carille poupará alguns atletas.

Assim, Coutinho, Tchê Tchê e Puma Rodríguez não viajaram à capital cearense. Os dois primeiros por questão física, enquanto o uruguaio poderá acompanhar o nascimento de seu filho. Payet deve entrar na vaga de Coutinho, enquanto Paulinho deve ocupar o lugar de Tchê Tchê. Mais detalhes aqui. Além disso, Mauricio Lemos e Lucas Oliveira, lesionados, também não viajaram. Isso abre oportunidade, então, para os retornos de Mateus Carvalho, Jean David e o jovem lateral Paulo Ricardo aos relacionados.

Como o Cruz-Maltino tem o importante duelo contra o Flamengo já no sábado (19), também pelo Brasileirão, é possível que Carille descanse alguns atletas, incluindo os que viajaram. Por outro lado, a estratégia de poupar oito jogadores contra o Corinthians, na segunda rodada, não foi bem vista. O Vasco voltou da Neo Química Arena com uma derrota por 3 a 0.

CEARÁ x VASCO

Brasileirão – 4ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: terça-feira, 15/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Eder e Willian Machado; Dieguinho, Lourenço e Matheus Araújo (Fernando Sobral); Galeano, Pedro Raul e Aylon. Técnico: Léo Condé.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Paulinho (Jair), Payet, Garré e Nuno Moreira (Rayan/Loide Augusto) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Luís Carlos de França Costa (RN)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

