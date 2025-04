Thiago Silva sofre lesão e desfalca Fluminense por um mês

O Fluminense terá um problema para as próximas semanas. O zagueiro Thiago Silva sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a vitória sobre o Santos por 1 a 0, neste domingo (13), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o jogador deve retornar aos treinos em um mês.

Thiago Silva sentiu um incômodo nos minutos finais da partida. O técnico Renato Gaúcho, inclusive, revelou que já tinha realizado a última substituição quando o zagueiro informou sobre o problema físico. Assim, ele jogou a reta final com dores. Após o gol, ele chegou a pedir um suporte para colocar na coxa.

Sem Thiago Silva, o técnico Renato Gaúcho terá que escolher entre os zagueiros Ignácio e Thiago Santos. Freytes tem sido o titular ao lado do camisa 3. Titular no ano passado, Thiago Santos foi elogiado pelo treinador pela atuação na goleada sobre o GV San José, da Bolívia, pela Copa Sul-Americana.

Essa é a segunda lesão de Thiago Silva desde que retornou ao Fluminense. No ano passado, o jogador sofreu com um problema no calcanhar que o afastou dos gramados por um mês. Sem o camisa 3, o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão.

