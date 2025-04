Arboleda volta correr e fica próximo de retorno no São Paulo

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (14) após o empate contra o Cruzeiro. Uma das novidades no CT da Barra Funda foi o zagueiro Arboleda. O equatoriano, que não atuou no Morumbis no último domingo (13), realizou atividades físicas no gramado.

Ainda em recuperação de uma sobrecarga na coxa esquerda, o zagueiro realizou um trabalho no Reffis Plus e uma corrida ao redor do gramado. Junto com o equatoriano estavam Lucas Moura e Pablo Maia. Há a expectativa de que o defensor, ao contrário dos seus companheiros, esteja à disposição para a partida contra o Botafogo, na próxima quarta-feira (16).

Antes de viajar para o Rio de Janeiro, o São Paulo realiza seu último treinamento nesta terça (15), para ter a confirmação se poderá contar com o zagueiro. Outro jogador em recuperação, Oscar, realizou apenas trabalhos internos e segue como desfalque, junto com Lucas e Pablo.

