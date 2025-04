Corinthians vence no Sub-20 com hat-trick de Gui Negão

Gui Negão fez os três gols do Corinthians no 3 a 2 diante do Atlético, pelo Brasileirão Sub-20 - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians)

Atacante do Sub-20 do Corinthians, Gui Negão teve uma noite de gala nesta segunda-feira, 14/4, em jogo pela 6ª rodada do Brasileirão da categoria. Afinal, foram dele os três gols do Timão no triunfo por 3 a 2 sobre o Atlético Mineiro no Parque São Jorge. O Galo arrancou o empate duas vezes, com David Kauã e Zé Felipe. E ainda viu seu goleiro agarrar um pênalti cobrado por Bahia. Mas, no fim, perdeu o clássico.

Assim, o Corinthians dá um salto na tabela ao vencer este jogo que abriu a rodada. Afinal, foi aos 9 pontos, provisoriamente em sexto lugar. O Galo, com seis pontos, cai para 14º e ainda pode perder quatro posições.

Série A: Corinthians se reapresenta com dúvidas para o jogo com o Fluminense

Tudo igual no primeiro tempo

O jogo teve público reduzido na casa do Timão. O Galo logo perdeu o atacante Louback, machucado aos dez minutos, entrando Kauã Soares. O Timão teve tudo para sair na frente com Araújo, que entrou livre na área mas chutou em cima do goleiro Pedro Silva. O lance acordou o Atlético, que teve três boas oportunidades em chutes de fora da área. Mas a bola não entrou. Bem diferente do Timão, que chegou ao 1 a 0 aos 30. Após sobra na área, Gui Negão pegou na veia um chute na entrada da área sem chance para Pedro Silva.

No fim do primeiro tempo, Araújo invadiu a área e dividiu com o zagueiro Lorenzo, que colocou a mão na bola. Pênalti que David Kauã bateu e deixou tudo igual.

Gui Negão decide para o Corinthians

O segundo tempo foi emocionante. Aos 19, Zé Felipe chutou na trave. Quase gol do Galo.

Aos 21, o Corinthians teve um pênalti a seu favor. Bola na mão de Renan. Bahia cobrou e Pedro Silva defendeu. Mas, aos 27, novo pênalti num lance bisonho. Após bola levantada, o Atlético teve a bola, mas Índio simplesmente agarrou a esfera na área — ninguém sabe o motivo. Ao ver a besteira, ele largou a pelota. Mas o pênalti estava marcado. Gui Negão bateu e fez 2 a 1.

O jogo pegou fogo. Aos 32, Zé Felipe, em grande lance individual na área, empatou o jogo em 2 a 2. Mas no minuto seguinte o Corinthians foi ao ataque e Gui Negão escorou cruzamento da direita para recolocar o Timão na frente. Coisa de louco!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.