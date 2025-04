Flamengo acerta contratação de meia que estava no Corinthians

Bruno Xavier é o novo reforço da categoria sub-20 do Flamengo - (crédito: - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Flamengo acertou uma nova contratação para 2025. Trata-se do meia Bruno Xavier. O jogador, de 18 anos, pertence ao Athletic-MG e estava emprestado ao Corinthians. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o meio-campista chega por empréstimo com opção de compra até o fim da temporada.

O Corinthians tinha interesse na contratação em definitivo. Contudo, tentou uma redução do valor da opção, que era de R$ 2 milhões. No entanto, não houve acordo. Assim, o clube mineiro viu como uma boa oportunidade emprestá-lo ao Flamengo com uma nova opção de compra, estipulada em R$ 1,5 milhão.

Bruno Xavier chega para reforçar o sub-20 do Flamengo, que está ligado com o Departamento de Futebol do elenco profissional. Assim, a negociação foi conduzida pelo diretor de futebol José Boto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.