Torneio de play-in define últimos classificados aos playoffs da NBA

Depois de 82 jogos para cada equipe, agora a NBA começa para valer e sem mais margem para erro. Com o fim da temporada regular, o melhor basquete do mundo dá a largada no play-in para definir os últimos classificados aos playoffs e com clima de decisão, pois quem vence avança e quem perde está fora da briga pelo título. Os primeiros compromissos são nesta terça-feira (15/4), para o duelo entre Orlando Magic e Atlanta Hawks, às 20h30, e o confronto de Golden State Warriors e Memphis Grizzlies, às 23h.

Novidade na NBA desde 2020/21, a repescagem coloca quatro equipes em disputa por duas vagas no mata-mata de cada conferência, do 7º ao 10º colocado. No lado Leste, o melhor colocado do play-in é o Magic, que recebe o Hawks. O vencedor garante um lugar nos playoffs e avança para pegar o atual campeão Boston Celtics, dono do segundo lugar. Já quem perdeu terá mais uma chance e encara quem passar entre Chicago Bulls e Miami Heat, que medem forças na quarta (16/4), às 20h30. No fim, o classificado irá jogar com o Cleveland Cavaliers na série melhor de sete partidas.

A disputa é ainda mais acirrada no Oeste. Liderado pelas estrelas Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green, além do suporte do brasileiro Gui Santos, o Warriors terá parada dura pela frente. A equipe joga a vida contra o Grizzlies de Ja Morant e companhia, porém, o time de Memphis vive um momento ruim. A franquia demitiu o técnico Taylor Jenkins há duas semanas e chega com a casa desorganizada nos playoffs. Quem passar visita o Houston Rockets na rodada de abertura dos playoffs.

A outra chave é entre Sacramento Kings e Dallas Mavericks, que conseguiu ficar em 10º mesmo após a surpreendente troca de Luka Doncic. O ganhador encara quem perder entre Warriors e Grizzlies para definir o adversário do Oklahoma City Thunder, do favorito ao prêmio de MVP Shai Gilgeous-Alexander e dono da melhor campanha da NBA, com 68 vitórias e 14 derrotas.

O que está fechado são os confrontos do meio de tabela. Na conferência Leste, o terceiro colocado New York Knicks duela com o sexto Detroit Pistons, de volta aos playoffs após seis anos, enquanto Indiana Pacers e Milwaukee Bucks fazem o confronto do quarto contra o quinto, respectivamente. No Oeste, o Los Angeles Lakers de LeBron James e Doncic terá compromisso com o Minnesota Timberwolves, já o Denver Nuggets de Nikola Jokic, também colhendo os cacos da demissão do técnico Mike Malone, pega o Los Angeles Clippers.

O chaveamento oficial dos playoffs começa na próxima segunda (21/4). Os confrontos são decididos em uma série de até sete jogos, na qual o time que vencer quatro partidas primeiro se classifica. As finais que definem o campeão estão marcadas para iniciar em 5 de junho.