Santos tem seu pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos

O Santos somou apenas um ponto nas três primeiras rodadas do Brasileirão 2025 e vive seu pior início na era dos pontos corridos. O desempenho atual fica abaixo até mesmo da temporada retrasada, quando o time acabou rebaixado pela primeira vez na história. A má fase provocou a demissão do técnico português Pedro Caixinha, na segunda-feira (14).

Aliás, esse início de campeonato só se compara ao de 2013, quando o Peixe acumulou dois empates e uma derrota, somando dois pontos. Naquela edição, o time terminou o Brasileirão em sétimo lugar, com 57 pontos. Já em 2014, o Alvinegro empatou as três partidas iniciais — foi a última vez que o Santos não venceu nas primeiras rodadas do torneio nacional.

Apesar disso, o campeonato continua no começo, com 35 rodadas pela frente. O presidente Marcelo Teixeira acredita na recuperação da equipe e confia que o Santos pode conquistar uma vaga em uma competição internacional, seja a Libertadores ou a Sul-Americana. Para isso, precisa voltar a vencer. O próximo desafio será nesta quarta-feira (16), contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília). O adversário, portanto, também ainda não venceu no Brasileirão.

“Temos um processo de reconstrução em andamento. Nas possibilidades e das proporções, o Santos vem avançando e crescendo. Pode ser que os resultados ainda não tenham aparecido nessas três primeiras rodadas, mas é muito cedo. O clube seguirá com seu planejamento e programação, mantendo os objetivos traçados para 2025”, afirmou o dirigente durante o evento de comemoração dos 113 anos do Santos.

