Cerrado recebe o invicto Sesi Araraquara em parada dura pela LBF

Estreante na Liga de Basquete Feminino (LBF), o Cerrado tem compromisso difícil contra o Sesi Araraquara, nesta terça-feira (15/4), às 19h30, no ginásio da Asceb. Ainda tentando engrenar na competição, o time candango recebe as atuais bicampeãs da liga e única equipe invicta na edição 2025. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do local do jogo, enquanto a transmissão ao vivo será no UOL.

Com duas vitórias e seis derrotas, o Cerrado segue estacionado em sexto, mas será ultrapassado por Campinas e Sodiê Mesquita quando as adversárias fizerem os dois jogos que têm a menos que as candangas. Ainda assim, as representantes do Distrito Federal seguem na zona de classificação para os playoffs. Os oito primeiros colocados avançam.

Do outro lado, o Sesi Araraquara é o único time invicto na liga, com sete triunfos nas partidas disputadas. A equipe é liderada pela dupla de ala/pivôs Vitória e Evelyn, sexta e sétima maiores cestinhas da temporada, respectivamente.

“Sabemos que o time adversário tem suas qualidades, é uma equipe que está lutando pelo topo da tabela. Mas também estamos bem focadas e preparadas para fazer um ótimo jogo e conquistar essa vitória dentro de casa para subir de colocação nesta reta final do primeiro turno. Espero que nossa torcida esteja em peso e faça a festa, porque isso com certeza faz diferença para nós dentro de quadra“, contou a ala Joice Coelho.

Os ingressos para a torcida acompanhar a partida custam R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia, além da promoção de quatro entradas por R$ 20 cada.

Depois da parada dura contra o Sesi Araraquara, o Cerrado terá mais tempo para descansar antes da próxima partida, contra o Blumenau, em 24 de abril, às 19h30, no Galegão, em Blumenau.