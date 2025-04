??dolo do Flamengo retoma espaço no time de comentaristas da Globo

Diego Ribas está de volta à Globo após participações pontuais na cobertura da última Copa do Mundo, no Qatar. O eterno capitão e ex-camisa 10 da Gávea retorna à emissora novamente na função de comentarista esportivo, com reestreia marcada para esta quarta-feira (16), no duelo Flamengo x Juventude. Com transmissão em TV aberta, a partida acontece no Maracanã, às 21h30, pelo Brasileirão.

O ídolo rubro-negro estará acompanhado de Ana Thaís Matos nos comentários do jogo, que contará com a narração de Gustavo Villani. O confronto é válido pela quarta rodada do Brasileirão e pode representar a permanência do Flamengo na liderança da competição, bem como a primeira vitória como mandante nesta edição. Empatado com o Palmeiras, o Rubro-Negro soma sete pontos de nove disputados, enquanto o Juventude figura na terceira colocação, com seis.

Diego recebeu boas referências durante sua primeira passagem como comentarista esportivo do Grupo Globo, durante Copa do Mundo 2022. A recepção positiva, aliás, contribuiu para a consolidação de seu espaço na emissora. Agora, a emissora busca reintegrá-lo para fortalecer sua cobertura com nomes simbólicos do futebol.

“O futebol segue sendo minha paixão. Estou muito animado com essa nova etapa. A análise, a visão de jogo e a troca com o público são experiências que me atraem demais”, declarou em nota divulgada pela emissora.

De Santos para Europa

Menino da Vila, Diego Ribas marcou 26 gols e deu nove assistências em 78 partidas pelo Santos antes de embarcar para Portugal, em agosto de 2004. O ex-jogador chegou à Europa como contrato do Porto, mas ainda defendeu outros cinco clubes no exterior.

Depois de disputar 64 partidas pelo Porto, Diego também atuou em 47 pela Juventus e em 62 pelo Atlético de Madrid. Já a passagem pelo Fenerbahce teve duração de 75 jogos, enquanto a do Wolfsburg encerrou-se após 87 embates. O meia ainda se tornou ídolo no Weder Bremen após 132 duelos pelo clube — 54 gols marcados e 42 assistências.

Entre os títulos internacionais, destacam-se a Copa Intercontinental e o Campeonato Português com o Porto, a Liga Europa e o Campeonato Espanhol com o Atlético de Madrid, além de troféus conquistados na Alemanha e na Turquia. Pela Seleção Brasileira, foi campeão da Copa América em 2004 e 2007.

Aposentadoria no Flamengo

A despedida de Diego foi cuidadosamente preparada e contou com uma série de gestos que reforçaram sua identificação com o clube. Substituído no início do segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Avaí, o capitão ajoelhou-se no gramado ao deixar o campo, e, em seguida, entregou a lendária camisa 10 a Gabigol.

“Meu sentimento é de total gratidão por tudo que envolveu o universo do futebol. O encerramento da minha carreira foi coroado pelo Flamengo em todos os aspectos. Agora é iniciar um novo ciclo”, declarou Diego após a partida.

Defendeu o Rubro-Negro de 2016 a 2022 e conquistou 12 títulos: Campeonato Carioca (4), Supercopa do Brasil (2), Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro (2) e Copa Libertadores da América (2).

