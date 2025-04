Betinho Marques: Não tem dinheiro, na volta o Galo compra

Cuca comanda o Galo, mas vê o elencodo time na conta do chá - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Hexacampeão mineiro, time melhor e mais comprometido que o de 2024, tudo isto é uma relativa verdade. Mas o elenco, o “cardápio” oferecido ao treinador Cuca segue a mesma linha da temporada anterior, é a “conta do chá”. Sem grandes opções técnicas de reposição, a gestão da SAF flerta com a repetição de cenários e as metas não ditas podem estar cada vez mais claras.

Mas se a torcida pedir contratações para ganhar o Brasileirão? Aí vão dizer que não há dinheiro, que não há janela aberta, que na volta a gente compra, que o fluxo de caixa tá ruim, que tem o metrô de Belo Horizonte impactando na acidez da água da Lagoa da Pampulha e que as debêntures são papéis legais. Vão falar que ninguém adivinha lesões, que dois a zero é resultado perigoso, que expulsão com trinta segundos não se pode prever, que faz até mal e que a culpa de tudo é das estrelas e de todo olho gordo…

O Galo vai lutar por taças?

Considerando o Brasileirão como prioridade, num país de extensão continental, jogando no meio e fim de semana, será mesmo que disputar a taça do BR é a meta da SAF atleticana para 2025?

Vamos lá! Considerando a lista de atletas profissionais do último jogo contra o Vitória, o Atlético tem 30 jogadores no elenco.

1 – Três são goleiros reservas do Everson: Gabriel Delfim; Gabriel Átila e Rober Alves. Abre-se um parêntese para dizer que a safra de arqueiros do Galo é muito boa.

2 – Atualmente, o departamento médico do Galo tem sete jogadores em tratamento: dois titulares absolutos – Arana (coxa direita), Alan Franco (joelho direito); Júnior Santos que veio para ser titular (coxa direita); duas opções de banco – Igor Rabello (coxa direita) e Palacios (coxa esquerda); duas opções de base – Caio Maia e Cadu (joelho direito).

3 – Os jogadores de linha disponíveis:

– Zaga: Lyanco, Alonso, Vitor Hugo, Rômulo e Ivan Román (5);

– Laterais: Natanael, Saravia e Caio (3);

– Volantes: Rubens, Gabriel Menino, Patrick e Fausto Vera (4);

– Meias: Igor Gomes e Scarpa (2)

– Atacantes: Bernard, Cuello, Hulk, Rony, João Marcelo (5)

Chegamos aqui a um subtotal de dezenove jogadores de linha disponíveis (hoje) para o técnico Cuca, disputando dez vagas. Se considerarmos que Hulk é absoluto titular da posição, sobram dezoito jogadores “brigando” por nove “lugares”. Aí a pergunta pode bater na mente e sugerir: são dois por vaga, não está tudo normal então?

Mais peças

Pois é! A questão é que, para o momento atual, na engrenagem de Cuca, o time tem carências. O próprio treinador deixou claro em coletivas que o elenco precisa de peças, sobretudo porque sofrerá o ano todo com cartões, lesões e convocações. Está claro que o Atlético poderá fazer uma temporada digna, há jogadores de brio, mas que, com o cardápio atual, a própria comissão técnica já deu mostras que não há profundidade para almejar a taça do Brasileirão.

Claro também que há jogadores multifacetados como Cuello, Scarpa e Caio Paulista que jogam em mais de uma função, mas é nítido que, para alguns setores falta quantidade e em outros, talvez, mais qualidade, é a busca do equilíbrio que ainda não foi encontrada.

Após a terceira rodada, o Galo acumula estatísticas que demonstram que o time produz, cria, gera escanteios, mas faltam detalhes essenciais para transformar a criação em eficiência. Até aqui, por exemplo, segundo o Sofascore, o Atlético é o primeiro time do campeonato em finalizações, são 80. No jogo contra o Vitória, o Alvinegro teve 17 escanteios, um número considerável que demonstra possivelmente o quê?

Um time intenso, que desmarca, que tem profundidade de jogo e que luta. Mas também denota na execução das finalizações e escanteios que há ações afoitas, que pensam menos nas tomadas de decisão e que o “organismo” time precisa de alguns encaixes de engrenagem, típicos da n…

