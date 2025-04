Jornal espanhol repercute nova sondagem do Flamengo na América do Sul

As tratativas com Jorginho, do Arsenal, despertou curiosidade à mídia internacional aos movimentos do Flamengo no mercado da bola. Ainda faltam meses para reabertura da janela de transferências, mas as sondagens rubro-negras já se tornaram assunto no jornal espanhol ‘AS’. O veículo, desta vez, repercutiu o suposto interesse carioca em Marino Hinestroza, do Nacional de Medellín.

Com passagem pelo Columbus Crew, o jogador de 22 anos vem se destacando atualmente pelas atuações com a camisa do Nacional. O passe de Hinestroza está avaliado em 4 milhões de euros, segundo dados do ‘Transfermarkt’, e o colombiano detém atributos valorizados no sistema ofensivo do Flamengo de Filipe Luís. Trata-se de um atacante veloz e com capacidade de drible no 1×1, além de destacar-se no último terço do campo.

O treinador rubro-negro já havia sinalizado publicamente sobre a movimentação do clube no mercado a partir do meio do ano, tanto com saídas quanto com contratações estratégicas. “Haverá mudanças importantes. Estamos analisando jogadores que se encaixem melhor na nossa proposta”, declarou Filipe.

A reportagem do ‘AS’ enfatizou que não há negociações formais entre os clubes pelo atleta, apenas sondagens por ora. As informações, aliás, se alinham com as de Mauro Cezar, que noticiou sobre o interesse dos cariocas no atacante. “Observam diversos atletas, mas Marino chama atenção. Chama atenção pela habilidade em confrontar defensores em lances de velocidade”, disse.

Alvo do Flamengo

O jogador recém-chegado ao Atlético ainda cumpre suspensão de duas partidas na Libertadores. O Nacional, inclusive, realizou investimento relevante para contar com Hinestroza, e garantiu 50% dos seus direitos econômicos. A outra metade permanece com o Columbus Crew.

Enquanto isso, o Flamengo convive com um setor ofensivo que conta atualmente com três nomes: Everton Cebolinha, Michael e Luiz Araújo. A publicação espanhola, contudo, destacou uma aspa recente em que Filipe Luís não descartou negociações no setor. “Os jogadores estão sendo analisados individualmente, e podem ser incluídos em movimentações para abrir espaço e gerar caixa”, revelou o jornal.

Uma análise comparativa realizada pela plataforma ‘BeSoccer Pro’ evidencia que, apesar da pouca idade, Marino apresenta números superiores aos de Luiz Araújo em assistências, dribles e duelos vencidos. Média esta que chamou atenção por oferecer uma alternativa competitiva e promissora para o elenco rubro-negro.

