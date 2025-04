Vice do Fluminense critica sócios e alfineta o Vasco: ‘Não pode ficar com briga judicial’

A diretoria do Fluminense realizou uma reunião, nesta segunda-feira (14), para esclarecer dúvidas de sócios e conselheiros em relação ao processo de criação da SAF. O encontro, porém, foi turbulento em virtude de uma ação judicial da oposição. Eles criticam uma possível falta de transparência e conflito de interesses ao envolver o nome do presidente Mário Bittencourt para o cargo de CEO.

Em um dos discursos, Mattheus Montenegro, vice-presidente geral do clube, criticou a postura dos sócios que entraram na Justiça (Movimento Futuro Flu) e alfinetou a SAF do arquirrival, Vasco.

“Eu estou adiantando porque já teve ação judicial contra o clube agora, inclusive para tentar impedir a reunião de hoje. Parte de algumas pessoas entende que ela não deveria acontecer, disse que ela seria sigilosa. Inventaram um monte de coisa. A pior coisa que poderia acontecer é o que eu chamo de “vascainização”. Que é a gente ficar com briga judicial toda hora, recorrendo ao judiciário, para inventar coisa. Acho que a gente tem que fazer o debate aqui, tentar não utilizar o judiciário. Deixar isso para último caso. A gestão que usar todos os órgãos, Conselho Deliberativo e Fiscal”, disse.

Além disso, a diretoria tricolor busca alguém que reconheça e valorize a grandeza do clube. Assim, o investidor deve ter compromisso com a excelência da base, visão competitiva por títulos, conexão emocional e prioridade em performance esportiva.

Críticas da oposição

Os dirigentes da atual gestão do Tricolor deixaram claro que ainda não há propostas concretas para a aquisição do futebol do clube, que deve se transformar em Sociedade Anônima. No entanto, a oposição segue firme nas críticas sobre lisura e transparência do processo para a criação da SAF.

Entre os integrantes do grupo de oposição estão Rafael Rolim, advogado e Procurador do Estado; Sérgio Poggi, arquiteto do BNDES; e José Eduardo Junqueira, doutor e professor em Direito. Eles elaboraram uma lista técnica com 21 exigências que devem pautar todo esse processo. Por fim, também citaram que tais mudanças devem ser cercadas de cuidados e análises de especialistas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.