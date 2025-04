LBF: Cerrado luta, mas perde do Sesi Araraquara e segue na parte de baixo

No duelo entre as estreantes e as atuais bicampeãs, o Cerrado levou a pior e perdeu para o Sesi Araraquara por 69 x 75, nesta terça-feira (15/4), no ginásio da Asceb, pela Liga de Basquete Feminino (LBF). O time candango jogou bem e chegou a estar na frente no segundo tempo, mas não conseguiu acompanhar o ritmo das adversárias e somou o sétimo revés na temporada, seguindo na parte de baixo da tabela.

Apesar do revés, Mia Hopkins chamou a responsabilidade e contribuiu com 15 pontos, com ajuda de Lee Lisboa, que somou outros 13. A cestinha e MVP da noite foi a ala/pivô Evelyn, autora de 24 pontos pelo Sesi Araraquara. Além dela, Gabriella Sossô e Emanuely de Oliveira contribuíram com mais 16 e 17, respectivamente.

“A gente vem de um jogo bem ruim contra o Corinthians e nesse período decidimos olhar mais para dentro da equipe. Tentamos corrigir os erros cometidos e ajustar melhor o lado defensivo. Contra o Araraquara nós fomos mais intensos na defesa, conseguimos cumprir os combinados. No momento em que nós estávamos na frente nossa defesa foi mais eficiente, mas os rebotes ofensivos e as segundas chances acabaram matando a gente. A defesa se desestabiliza e as bolas que o adversário acertou com Manu, Sossô e Evelyn desequilibraram”, contou ao Correio o técnico Alan Monteiro.

Com o resultado, o Cerrado permanece na 7ª posição, mas com uma derrota a menos que o Unimed Campinas, que tem dois jogos a menos. Do outro lado, o Sesi Araraquara assumiu a liderança isolada da LBF, ultrapassando o Sampaio Corrêa.

O próximo compromisso do time candango é apenas após a Páscoa, em 24 de abril, contra o Blumenau, às 19h30, no Galegão. A partida será o encerramento do primeiro turno para a equipe da capital.

“Temos um jogo importante com o Blumenau, uma equipe forte, mas queremos nos manter na zona de classificação. Estamos buscando nosso crescimento gradativamente e cada jogo é uma oportunidade. Tivemos algumas lesões e estamos nos reorganizando, mas a torcida pode esperar que vamos ter mais jogos bons e sair com a vitória”, acrescentou Alan.

O jogo

O Cerrado começou a partida parelha contra as atuais bicampeãs, mas, a partir da metade do quarto inicial, o talento do Sesi Araraquara começou a aparecer. Liderado pelo pela dupla Evelyn e Gabriella Sossô, o time paulista abriu vantagem e controlou a partida até o intervalo, na frente por

No retorno do vestiário, a equipe candanga emplacou uma boa sequência e chegou a assumir a liderança, mas logo depois o lado visitante voltou a ficar na frente, abriu 10 pontos e conseguiu administrar o resultado até o fim. O Cerrado até tentou a reação, mas parou na defesa adversária e a partida terminou em 69 x 75.