Trestles é confirmado como palco do surfe nas Olimpíadas de LA-2028

O surfe das Olimpíadas de Los Angeles-2028 agora tem uma casa definida. O Comitê Organizador dos Jogos oficializou, nesta terça-feira (15/4), que a praia de Trestles, na Califórnia, será a sede da modalidade durante a competição. As ondas da cidade de San Clemente, a 120 km de LA, superaram a concorrência da piscina de ondas artificiais de Kelly Slater e de Huntington Beach.

“Prometemos ao mundo Jogos Olímpicos incríveis e hoje temos orgulho de compartilhar o plano que tornará isso realidade. Los Angeles é o epicentro do esporte, da cultura e do entretenimento, e cada local selecionado para os Jogos de 2028 proporcionará aos atletas e torcedores a melhor experiência possível. O plano das instalações olímpicas de 2028 convida comunidades de toda a região a celebrar os Jogos em suas casas com os esportes mais emocionantes realizados em alguns dos melhores estádios e arenas do mundo, praias famosas e estruturas temporárias construídas para esse fim”, disse o CEO da LA-2028, Reynold Hoover.

Trestles é uma das figurinhas carimbadas da Liga Mundial de Surfe (WSL). As últimas quatro finais de temporada foram realizadas nas ondas de San Clemente, inclusive com direito a títulos brasileiros. Foi lá onde Filipe Toledo levou para casa o bicampeonato mundial em 2022 e 2023, além da conquista de Gabriel Medina em 2021.

Porém, a praia não é mais palco das finais da WSL em razão de ser normal apresentar ondas mais fracas e pouco intensas. O ponto positivo é por serem formações equilibradas, que costumam ser semelhantes umas às outras e propiciam manobras, e quebram para os dois lados. As para a esquerda costumam ser mais íngremes, melhor para aéreos, enquanto as para a direita são mais longas e ideais para o surfe de progressão.